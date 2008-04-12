  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

در آستانه روز ارتش ؛

مراسم صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای سه گانه ارتش برگزار شد

مراسم صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای سه گانه ارتش برگزار شد

همزمان با روز ارتش و به منظور گرامی داشت خاطره داور مردی های جانبازان، ایثارگران و 48000 شهید گلگون کفن، مراسم صبحگاه مشترک با حضور یگان های نمونه نیروهای سه گانه زمینی، هوایی، دریایی و ستاد ارتش در میدان صبحگاه این ستاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه 29 فروردین روز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان و به منظور گرامی داشت یاد و خاطره داور مردی های جانبازان، ایثارگران و 48000 شهید گلگون کفن ارتش و تجدید میثاق با آرمانهای شهدای والا مقام و امام راحل (ره)، مراسم صبحگاه مشترک با حضور یگان های نمونه نیروهای سه گانه زمینی، هوایی، دریایی و ستاد ارتش در میدان صبحگاه این ستاد برگزار شد.

دراین مراسم امیر سرتیپ ستاد رضا خرم طوسی مشاور عالی فرمانده کل وجانشین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی یاد و خاطره رشادت ها و از خود گذشتگی های کارکنان جان بر کف ارتش در هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و روز ارتش را به ملت شریف ایران و تمامی ارتشیان غیور تبریک گفت.

وی با اشاره به آمادگی ارتش به منظور پاسخگویی به هر متجاوز خارجی خاطر نشان کرد: ارتش از بدو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همواره پیوندی عمیق با امت حزب الله داشته و این پیوند که نقطه قوت ما در مقابله با دشمنان و استکبار جهانی بوده است روز به روز مستحکم تر خواهد شد.

امیر سرتیپ خرم طوسی بر عزم ارتش در دفاع از تمامیت ارضی و حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

این گزارش حاکی است در این مراسم پیام امیر سرلشگر صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران قرائت شد و یگان های حاضر در این میدان از مقابل تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و فرماندهان رژه رفتند.

کد مطلب 663910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها