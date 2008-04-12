مخالفت مدیران عامل باشگاهها با تعطیلی لیگ/ فوتبال در انتظار چالش جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه فدراسیون فوتبال به بهانه آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در آسیا در صدد تعطیلی این رقابت ها پس از برگزاری دیدارهای هفته سی و یکم است، برخی مدیران باشگاه های حاضر در مسابقات لیگ مخالفت خود را با اجرایی شدن این طرح ابراز داشته اند.

در این بین کاظم اولیایی مدیرعامل باشگاه پاس همدان و عضو مجمع فدراسیون فوتبال پیشقدم شده و در تلاش است تا ضمن رایزنی با مدیران باشگاه های لیگ برتری، فدراسیون فوتبال را از اجرای این طرح منصرف کند. در همین راستا مقرر شده است روز چهارشنبه هفته جاری نشستی با حضور مدیران عامل باشگاه های حاضر در مسابقات لیگ برتر در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شود تا علاوه بر بررسی مضرات اجرای این طرح ، راهکاری جدید را به فدراسیون فوتبال ارائه کنند تا ضمن برگزاری مسابقات لیگ، تیم ملی هم روند آماده سازی خود را طی کند.

با توجه به مخالفت تیم های لیگ برتری به نظر می رسد فدراسیون فوتبال در نهایت با خواسته آنها موافقت کرده و از تعطیلی 40 روزه مسابقات منصرف شود.