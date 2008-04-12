واگذاری مجدد مرکز آموزش تربیت مدرسی شمشیربازی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری کنگره یکروزه فدراسیون جهانی شمشیربازی که 17 فروردین ماه در کاتانیای ایتالیا برگزار شد، در دیدار سه ساعته مهدی محمد زاده سرپرست فدراسیون شمشیربازی کشورمان با "رنه راک" رئیس فدراسیون جهانی مقرر شد، مرکز تربیت مدرس شمشیربازی که 5 سال گذشته از سوی فدراسیون جهانی به ایران و سنگال داده شده بود دوباره به کشورمان داده شود.

نخستین دوره آموزشی این مرکز با حضور مربیان و داوران واجد شرایط ایران و کشورهای همسایه به مدت 3 ماه در کشورمان برگزار شد و در مراسم اختتامیه از سوی "رنه راک" رئیس فدراسیون جهانی شمشیربازی به 45 نفر گواهینامه اعطا شد.