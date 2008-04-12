تصمیم فدراسیون بدون مطالعه بود / مجمع فوق العاده تشکیل شود

کاظم اولیایی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: باشگاه پاس همدان صددرصد مخالف تعطیلی مسابقات لیگ برتر است. پس از ارائه این طرح از سوی فدراسیون فوتبال طی نشستی فوق العاده به بررسی مضرات و تاثیر منفی وقفه در مسابقات لیگ برتر پرداختیم و آقای بگوویچ ثابت کرد تعطیلی مسابقات آنهم در سه هفته پایانی نه تنها به ضرر تیم های باشگاهی است بلکه به تیم ملی نیز لطمه وارد می کند.

وی در ادامه افزود: برای جلوگیری از اجرای این طرح و کمک به تیم های باشگاه های که از دل آنها بازیکنان به تیم ملی می رسند و در نهایت یاری رساندن به تیم ملی فوتبال در صدد برگزاری نشستی فوق العاده با مدیران باشگاه های لیگ برتری هستیم تا تصمیمی درست برای جلوگیری از اجرای طرح یاد شده اتخاذ کنیم. من حتی پیشنهاد برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال را نیز مطرح خواهم کرد تا به مدیران فدراسیون در خصوص اتخاذ چنین تصمیماتی هشدار دهیم.

عضو مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: اتخاذ تصمیماتی این چنینی از سوی فدراسیون فوتبال غیر حرفه ای و به دور از کارشناسی است که در نهایت به فوتبال کشور لطمه وارد می کند. تعطیلی مسابقات لیگ آنهم در شرایط که فقط سه هفته به پایان مسابقات باقی مانده است، کار غیر اصولی است که نه تنها به تیم ها در فصل جاری ضربه می زند بلکه آغاز مسابقات در فصل آتی را نیز با مشکلاتی روبه رو می سازد.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال باید اعلام کند که با کدام معیار و کار کارشناسی چنین طرحی را در نظر گرفته است. برای من جای تعجب دارد که چرا نظرات مدیران باشگاه ها و مربیان را در این خصوص جویا نشدند! من از روز گذشته تا به امروز با هر کدام از مدیران باشگاه ها که صحبت کرده ام با اجرای این طرح مخالفت کرده اند.

اولیایی با تاکید بر اینکه تعطیلی مسابقات لیگ برتر تنها به تیم های حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آنها کمک خواهد کرد: شاید تنها تیم های سپاهان و سایپا که در کوران مسابقات لیگ قهرمانان هستند از این طرح استفاده کنند اما نفع آنها هم مقطعی است و همچون دیگر تیم ها در ادامه با مشکل روبه رو می شوند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان خاطرنشان کرد: آقایان گمان می کنند تنها آنها به فکر منافع تیم ملی هستند و باشگاه ها در این زمینه نفعی ندارند. در فوتبالی که بازیکنان و مربیان برای حضور در عرصه ملی تلاش می کنند چطور می شود ما (باشگاه ها) به فکر تیم ملی نباشیم. امروز هم اگر با طرح تعطیلی مسابقات مخالفات کرده ایم نه برای خودمان است بلکه می خواهیم فوتبال کشور لطمه نخورد.

وی درادامه تصریح کرد: طی دیروز تا امروز بارها تلاش کردم تا با آقای تاج و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال تماس حاصل کرده و آنها را از عواقب اجرای این طرح آگاه کنم اما متاسفانه آنها به هیچ عنوان پاسخگو نیستند که جای تعجب دارد.