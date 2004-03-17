صعود اميدها فوتبال ايران را متحول مي كند

ناصر نوآموز نايب رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" افزود : دادكان افكار خاصي را در فدراسيون فوتبال دنبال مي كند و بيش از هرچيز اعتقاد به مديريت تيمي و گروهي بجاي مديريت فردي و شخصي دارد . او اين روزها بصورت تمام وقت در خدمت فوتبال كشور است و تلاش مجدانه اي براي سر و سامان دادن به مجموعه فوتبال دارد .

نوآموز با بيان اينكه فوتبال ايران به لحاظ تشكيلاتي نياز به كار و برنامه ريزي بيشتري دارد ، تصريح كرد : تمام تلاش مديريت فعلي در فدراسيون فوتبال سازماندهي امور فوتبال كشور در چارچوب قواعد و ضوابط مشخص است و اعتقاد دارم تاكنون هيچ زماني فدراسيون فوتبال تا اين حد سياست هايش در جهت كار تشكيلاتي و ستادي نبوده است .

نايب رئيس فدراسيون فوتبال در جهت گيري جديد فدراسيون فوتبال نقش باشگاهها را بسيار حساس و حياتي توصيف كرد و اظهار داشت : باشگاهها درفوتبال امروز نقش تعيين كننده اي دارند و فوتبال ما درمسير حرفه اي شدن بايد به فكر تقويت بنيه و پشتوانه باشگاهها باشد و فدراسيون فوتبال برنامه ريزي گسترده اي براي كمك و حمايت از باشگاهها در نظر دارد كه اميدواريم از اين طريق بتوانيم در جهت پويايي و رشد فوتبال كشور گام برداريم .

وي سال آينده را سالي با اهميت و سرنوشت ساز براي فوتبال ايران خواند و افزود : سال 83 فوتبال ايران رويدادهاي مهمي را پيش رو دارد و درتمامي رده ها فعال است و مسابقات حساسي را برگزار خواهد كرد كه مهمترين آنها مسابقات انتخابي المپيك آتن ، جام ملت هاي آسيا ، مقدماتي جام جهاني آلمان ، قهرماني جوانان آسيا درمالزي ، قهرماني نوجوانان آسيا در ژاپن ، فوتبال زير 14 سال در بنگلادش ، فوتسال قهرماني آسيا درماكائو و جام جهاني فوتسال در چين تايپه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است كه هر كدام مي تواند مسير حركت فوتبال ايران را تغيير دهد . به اعتقاد من اگر تيم اميد بتواند به مسابقات المپيك راه پيدا كند ، زمينه ساير موفقيت هاي فوتبال ما نيز فراهم خواهد شد و شانس ما حتي براي راهيابي به جام جهاني نيز افزايش خواهد يافت . از همين رو اعتقاد دارم اميد ها وظيفه دشواري برعهده دارند و مي توانند با صعود خود فوتبال ايران را متحول كنند .