کتاب "دومتن در مورد سرشت بشری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاچسون یکی از مهمترین چهره‌های روشنگری اسکاتلند در سده‌های هفدهم و هجدهم محسوب می‌شود.

او در ابتدا دیدگاه تحویل‌گرایی را رد کرد. بر طبق این دیدگاه اخلاق چیزی جز پی‌جویی نفع شخصی نیست. این دو متن این نظر وی را به بحث می‌گذارند. این دو رساله علیه خودگرایی هابزی جبهه می‌گیرند.

هاچسون کسی است که بر آرای افرادی چون: کانت، هیوم و آدام اسمیت تأثیری به‌سزا داشته است .

دو رساله‌ای که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته‌‌اند؛ تأملاتی در مورد نظامهای مشترک اخلاق و رساله افتتاحیه در مورد سرشت مشترک بشر هستند.