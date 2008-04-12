تهدید قطبی از سوی لیدرهای پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست برابر استقلال اهواز صبح امروز در زمین چمن مجموعه ورزشی شرکت واحد برگزار شد که در حاشیه این تمرین تعدادی از سردسته های هواداران این تیم از افشین قطبی خواستند پرسپولیس را ترک کند.
این لیدرها که از تماشاگران باسابقه پرسپولیس بشمار می روند سرمربی تیم فوتبال این باشگاه را تهدید کردند اگر پرسپولیس را ترک نکند عواقب ناخوشایندی در انتظارش خواهد بود.
این لیدرها قصد حضور در زمین چمن و درگیری فیزیکی با افشین قطبی را داشتند که با دخالت علیپور مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه پرسپولیس مواجه شدند.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر روز جمعه مقابل استقلال اهواز 4 بر یک شکست خورد.
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