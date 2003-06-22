خانه تئاتر تا 45 روز ديگر صاحب خانه مي شود

كيومرث مرادي مسوول روابط عمومي خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر با اعلام خبر فوق درباره ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه ديروز هيأت مديره اصلي خانه تئاترگفت : در جلسه ديروز هيأت مديره استعفاي عبادالله كريمي مورد بررسي قرار گرفت و مورد قبول اعضا هيـأت مديره قرار نگرفت.
از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه مسئله بيمه تأمين اجتماعي و كارت عضويت اعضا خانه تئاتربود كه بنا بر گزارش هيأت مديره، بيمه تأمين اجتماعي اعضاي خانه تئاتر وارد مرحله اجرايي شده است.و كارت جديد عضويت تا دو هفته ديگر به اعضا خانه تئاتر داده مي شود.
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