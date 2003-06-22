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۱ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۰۹

مسوول روابط عمومي هيأت مديره خانه تئاتر :

خانه تئاتر تا 45 روز ديگر صاحب خانه مي شود

خانه تئاتر تا 45 روز ديگر صاحب خانه مي شود

محلي كه مدتي است توسط سازمان فرهنگي وهنري شهرداري به خانه تئاتر واگذار شده در حال حاضر مراحل پاياني ساخت و تعميرات داخلي خود را مي گذراند لذا خانه تئاترحداكثر تا 45 روز ديگر به اين مكان منتقل مي شود .

كيومرث مرادي مسوول روابط عمومي خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار  خبرگزاري مهر با اعلام خبر فوق درباره  ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه ديروز هيأت مديره اصلي خانه تئاترگفت : در جلسه ديروز هيأت  مديره استعفاي عبادالله كريمي مورد بررسي قرار گرفت و مورد قبول اعضا هيـأت مديره  قرار نگرفت. 

از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه مسئله بيمه تأمين اجتماعي و كارت عضويت اعضا خانه تئاتربود كه بنا بر گزارش هيأت مديره، بيمه تأمين اجتماعي اعضاي خانه تئاتر وارد مرحله اجرايي شده است.و كارت جديد عضويت تا دو هفته ديگر به اعضا خانه تئاتر داده مي شود.

کد مطلب 6640

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