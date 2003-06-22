خانه تئاتر تا 45 روز ديگر صاحب خانه مي شود

محلي كه مدتي است توسط سازمان فرهنگي وهنري شهرداري به خانه تئاتر واگذار شده در حال حاضر مراحل پاياني ساخت و تعميرات داخلي خود را مي گذراند لذا خانه تئاترحداكثر تا 45 روز ديگر به اين مكان منتقل مي شود .