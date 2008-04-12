عنوان چهارمی سهرابی با رای اشتباه داور / پایان روز سوم بدون مدال برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری آسیا که در اوزاکای ژاپن برگزار شد امروز در بخش پیست، مهدی سهرابی در رشته دور امتیازی به مقام اول دست یافت اما با رای داور هنگ کنگی که اعتقاد به انجام یک خطا از سوی دوچرخه سوار ایران را داشت به عنوان نفر چهارم جدول معرفی شد. با رای این سر داور، رکابزن ژاپنی عنوان قهرمانی این بخش را از آن خود کرد.

پس از این ناداوری ، مسئولین تیم ملی ایران اعتراض رسمی خود را به کمیته برگزار کننده و کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا اعلام و تهدید کردند در صورتی که مشکلات داوری ادامه یابد، مسابقات را ترک خواهند کرد.

کمیته داوران رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری آسیا با وجود بازبینی مجدد فیلم این مسابقه و محرز بودن اشتباه داور، رای خود را تغییر نداد.

در رشته 200 متر محمود پراش با راهیابی به جمع 8 ورزشکار برتر، در مرحله فینال به مقامی بهتر از ششمی دست نیافت.

در بخش بانوان طناز قدیریان در رشته 500 متر و یک کیلومتر تایم تریل به مقام پنجمی رسید تا سومین روز رقابتهای قهرمانی آسیا بدون کسب مدال برای تیم ایران به پایان برسد.

تیم ملی دوچرخه سواری ایران در دو روز گذشته صاحب یک نشان طلا توسط حسین ناطقی ، یک نشان نقره و یک نشان برنز تیمی در رده سنی بزرگسالان و جوانان آسیا شده است.

بیست و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان و چهاردهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان از روز پنجشنبه در اوزاکای ژاپن آغاز شده و تا 30 فروردین ماه در این شهر پیگیری خواهد شد.