گزینه سیاسی بهترین راه برای بیرون راندن اشغالگران از عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اماراتی "البیان" درتحلیلی به بررسی نشست فراگیرهمسایگان عراق درکویت پرداخت و نوشت : نشست فراگیرهمسایگان عراق در کویت در زمانی برگزار شد که این کشور جنگ زده مرحله انتقالی را پشت سرگذاشته است و یا حداقل در آستانه گذراندن این مرحله است، بنابراین درچنین شرایطی عراق به حمایت کشورهای دیگر به ویژه همسایگانش نیاز دارد.

روزنامه البیان حل اختلافات داخلی درعراق را دراین شرایط بسیارحساس، مهم دانست که ازیک طرف به کاهش گرفتاریها و دردسرهای عوامل خارجی و از طرف دیگر به دغدغه های مردمی و برداشتن بار سنگین حضوراشغالگران درعراق وتوقف اقدامات خشونت آمیز داخلی و پیشبرد روند سیاسی کمک می کند .



این روزنامه افزود : سال گذشته در دو نشستی که در کشورهای ترکیه و مصر درباره عراق برگزار شد؛ شرایط مختلف بود و اختلافات، اوضاع را بحرانی تر کرد و امسال این نشست(نشست کویت) با هدف کاهش چشمگیر خشونتها و درخواستها برای عادی سازی روابط عراق با کشورهای عربی و بازگشایی مجدد سفارتخانه های این کشورها در بغداد برگزار شد.



روزنامه مذکور به درخواست اخیرا کاندولیزارایس وزیر امورخارجه آمریکا از کشورهای عربی برای بازگشایی سفارتخانه های خود درعراق اشاره کرد و نوشت : رایس با وجود اینکه موانع پیش روی این اقدام را می داند ازکشورهای عربی خواست سفارتخانه های خود را درعراق بازگشایی کنند.

البیان به مفاد بیانیه پایانی همسایگان عراق در نشست کویت اشاره کرد و یاد آور شد : در این بیانیه به مسائل دیگری مانند تقویت روند فعال سازی دولت و موسساتش و حمایت از تصمیمات دولت عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان و اجرای قانون همراه با تاکید بر وحدت و حاکمیت عراق و فراهم کردن کمکهای اقتصادی و امنیتی برای این کشوراشاره شده است .

این روزنامه عربی درعین حال حمایت ازعراق وتفاهم کشورهای همسایه را در این زمینه بسیار ضروری و جدی قلمداد کرد و نوشت : به نظرمی رسد شرایط داخلی عراق برای استقبال از این تغییرات خارجی آماده نباشد، اما به فرض اینکه، عراق آمادگی برای انجام این تغییررا داشته باشد؛ اکنون جنگ تعقیب و گریز در صحنه داخلی ادامه دارد که با تهدید به جنگ آشکار از بعد دیگر مقابله می کند .

این روزنامه ابراز عقیده کرد : پیشبرد روند سیاسی عراق همچنان در بن بست قرار دارد هر چند برخی گزارشها حکایت از بازگشت قریب الوقوع برخی طرفهای عراقی به روند سیاسی عراق دارد؛ بنابراین پیشبرد روند سیاسی تنها از راه آشتی ملی فراگیر صورت می گیرد .



البیان تاکید کرد: به نظر می رسد هیچ راهی برای خلاص شدن عراق ازحضوراشغالگران آمریکایی و نیروهای خارجی و نیز خشونتهای خونین و ویرانگر، به جز گزینه سیاسی وجود ندارد .

این روزنامه عربی درپایان تاکید کرد:حل مشکلات عراق با همسایگانش ضروری است، اما مشکلات داخلی عراق خطرناکتر است، بنابراین اول باید این مشکلات داخلی حل شود .