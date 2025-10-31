به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و ملوان از ساعت ۱۶:۰۰ امروز در هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد که این بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

در دقایق ابتدایی نیمه نخست ذوبی‌ها فشار بیشتری را روی دروازه ملوان ایجاد کردند و نخستین صحنه حساس این دیدار در دقیقه ۷ بواسطه شلیک سهمگین جلال‌الدین علی‌محمدی روی دروازه ملوان بوجود آمد که با عکس‌العمل خوب طیبی‌پور راهی کرنر شد.

در دقیقه ۱۰ در حالی که ذوبی‌ها اعتقاد به خطای بازیکن حریف روی مهاجمشان را داشتند در یک ضد حمله برق‌آسا ملوانی‌ها توپ به‌علی‌نژاد رسید و با جا ماندن شایان مصلح علی‌نژاد در موقعیت تک‌به‌تک با پارسا جعفری قرار گرفت اما ضربه‌ای کاملاً بی‌دقت به توپ زد تا این موقعیت هیچ خطری برای پارسا جعفری و سنگرش ایجاد نکند.

تا دقیقه ۳۰ بازی پایاپا پیش رفت و تب‌وتاب دقایق نخست از بین رفت و بیشتر حملات دو تیم بواسطه بی‌دقتی بازیکنان دو تیم از دست می‌رفت.

در دقیقه ۳۴ سوپر واکنش پارسا جعفری شوت خطرناک عباس حبیبی را که راهی دروازه‌اش شده بود راهی کرنر کرد.

نهایتاً باید گفت در نیمه نخست، ذوب‌آهن بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و در ادامه چند موقعیت جدی روی دروازه ملوان و ذوب‌آهن ایجاد شد، اما با واکنش‌های خوب طیبی‌پور و جعفری دو دروازه‌بان، نیمه‌ای متعادل و بدون گل رقم خورد.

در دقایق نخست نیمه دوم توپ بیشتر رد میانه میدان می‌چرخید و اگر توپی هم به دروازه دو تیم نزدیک می‌شد نهایتاً با بی‌دقتی بازیکنان از زمین خارج‌میشد.

در دقیقه ۶۱ نخستین موقعیت حساس نیمه دوم برای ملوانی‌ها بدست آمد؛ زمانی که حسن شوشتری توپ را از دست داد این علی‌نژاد بود که با سرعت تمام توپ را از بین چند مدافع ذوب‌آهن به محوطه جریمه رساند و توپ را به رمضانی رساند اما رمضانی که می‌خواست با یک بغل پای فنی دروازه ذوبی‌ها را بگشاید مغلوب پارسا جعفری شد و نتوانست گلزنی کند.

در دقیقه ۶۸ شاید مهمترین و حساس‌ترین موقعیت ذوبی‌ها با دبل سیو طیبی‌پور راهی کرنر شد. پاس مختاری در اختیار امید لطیفی قرار گرفت اما طیبی‌پور در دو مرحله ضربات لطیفی را مهار کرد تا یکی از مهمترین موقعیت سبزپوشان اصفهانی بدلیل فرصت‌سوزی بازیکنان از دست رفت.

ذوبی‌ها ها فشار را روی دروازه ملوان افزایش دادند اما باز هم در یک صحنه حساس (دقیقه ۷۷) مرتضوی در جدال با طیبی‌پور مغلوب شد و نتوانست دروازه ملوان را باز کند تا کماکان دروازه ملوان مهروموم باقی بماند.

در دقیقه ۸۶ طی یک ضربه آزاد حسن شوشتری توپ را به امید لطیفی رساند و لطیفی نیز دروازه ملوان را گشود ولی داور پیش از گل لطیفی بدلیل خطای مختاری روی بازیکنانان خط دفاعی ملوان سوت زده بود و بدین ترتیب گل لطیفی مردود شد.

در دقیقه ۹۲ در حالی که فشار بازیکنان ذوب‌آهن روی دروازه ملوان افزایش یافته بود توپ ارسالی به محوطه جریمه ملوان به دست یحیی زاده برخورد کرد ولی پس از بررسی این صحنه در اتاق VAR این صحنه پنالتی اعلام نشد.

در دقیقه ۹۶ ضربه سر سینا خادم پور نزدیک بود دروازه ذوب را باز کند که امید لطیفی توپ را از روی خط بیرون کشید و اجازه گلزنی به ملوانان نداد.