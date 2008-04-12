پروژه بهسازی بازار تجریش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت ا.. ملا صالحی با اعلام این خبر گفت : بازار تجریش دومین بازار بزرگ بعد از بازار اصلی تهران است و قصد داریم آن را به سبک وسیاق سابق باز گردانیم .

ملا صالحی خاطر نشان کرد: طول مسیر بازار که مورد بهسازی و مرمت قرار می گیرد 300 متر است که بهسازی جداره ها ، کف سازی ، ایجاد عناصر مبلمان شهری ، روشنایی و ... با برآورد هزینه اولیه 3 میلیارد تومان در مورد آن انجام می شود.

وی همچنین از آغار فاز دوم پروژه بهسازی برج آزادی خبرداد و گفت : به زودی فاز دوم این پروژه آغاز خواهد شد ودر این مرحله با نظارت کامل سازمان میراث فرهنگی برنامه هایمان را عملیاتی خواهیم کرد.

مدیر سازمان زیباسازی شهر تهران در مورد فاصله زمانی دو ماهه بین افتتاح فاز اول بهسازی برج آزادی تا آغاز فاز دوم گفت : مشغول طراحی و برنامه ریزی بودیم و دراین مرحله شست وشوی برج ، مرمت و بندکشی ، نورپردازی و آب نماها و سرویس های بهداشتی اطراف برج را ساماندهی خواهیم کرد.