برگزیدگان مسابقه بزرگ "معرفت عاشورا" در رشت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ۷۲نفر به قید قرعه در لیست برگزیدگان این مسابقه معنوی قرار گرفتند که از این تعداد به سه نفر جوایزی از جمله ربع سکه بهارآزادی، هزینه مشهد مقدس و کربلای معلی به قید قرعه تعلق گرفت همچنین تعدادی نیز آثار شهید مرتضی مطهری را دریافت میکنند.
این مسابقه با هدف آشنایی هر چه بیشتر بر معارف و آموزههای معرفتی نهضت عاشورا در ماه صفر در ایام عزای آل الله، از سوی موسسه علمی پژوهشی اندیشه آفتاب با همکاری سازمان ملی جوانان گیلان و هیئت محبین الرضا(ع) سنگر برگزار شده بود.
منبع سئوالات این مسابقه از متن جلد اول کتاب "حماسه حسینی " اثر استاد شهید مرتضی مطهری و نیز سخنرانی رهبر معظم انقلاب در تاریخ 24 تیرماه سال 1371 معروف به عبرتهای عاشورا انتخاب شده بود.
سئوالات مسابقه معرفت عاشورایی در ایام عزاداری حسینی از طریق پایگاه اینترنتی و روش های دیگر در اختیار مردم قرار گرفت که هزار و 406نفر از شهرهای مختلف ایران به ویژه خرمشهر، بهشهر، تهران، گرگان، ساری، قزوین، تبریز و گیلان شرکت کردند.
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