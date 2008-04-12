برگزیدگان مسابقه بزرگ "معرفت عاشورا" در رشت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ‪ ۷۲‬نفر به قید قرعه در لیست برگزیدگان این مسابقه معنوی قرار گرفتند که از این تعداد به سه نفر جوایزی از جمله ربع سکه بهارآزادی، هزینه مشهد مقدس و کربلای معلی به قید قرعه تعلق گرفت همچنین تعدادی نیز آثار شهید مرتضی مطهری را دریافت می‌کنند.

این مسابقه با هدف آشنایی هر چه بیشتر بر معارف و آموزه‌های معرفتی نهضت عاشورا در ماه صفر در ایام عزای آل الله، از سوی موسسه علمی پژوهشی اندیشه آفتاب با همکاری سازمان ملی جوانان گیلان و هیئت محبین الرضا(ع) سنگر برگزار شده بود.

منبع سئوالات این مسابقه از متن جلد اول کتاب "حماسه حسینی " اثر استاد شهید مرتضی مطهری و نیز سخنرانی رهبر معظم انقلاب در تاریخ 24 تیرماه سال 1371 معروف به عبرت‌های عاشورا انتخاب شده بود.

سئوالات مسابقه معرفت عاشورایی در ایام عزاداری حسینی از طریق پایگاه اینترنتی و روش های دیگر در اختیار مردم قرار گرفت که هزار و 406نفر از شهرهای مختلف ایران به ویژه خرمشهر، بهشهر، تهران، گرگان، ساری، قزوین، تبریز و گیلان شرکت کردند.