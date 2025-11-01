به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل پورکبیریان اظهار کرد: همزمان با هفته دانشآموز از ۱۰ تا ۱۶ آبان، مجموعههای تفریحی شهر از جمله شهر رویاها، تلهکابین صفه و تلهسیژ ناژوان نیم بها به دانش آموزان خدمت میدهند.
وی ادامه داد: این طرح با هدف گسترش نشاط اجتماعی، تقویت روابط خانوادگی و ایجاد فضایی شاد برای نسل جوان از شنبه ۱۰ تا جمعه ۱۶ آبانماه برگزار میشود.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان افزود: دانشآموزان و خانوادهها میتوانند در این مدت از مجموعههای پردیس سینمایی شهر رویاها، شهربازی شهر رویاها، تلهکابین صفه، کوه نور صفه و تلهسیژ ناژوان با تخفیف ۵۰ درصدی استفاده کنند.
پورکبیریان با اشاره به شعار «باهم بهتریم» گفت: هفته دانشآموز فرصت ارزشمندی برای قدردانی از آیندهسازان کشور است. شادی و تجربههای خانوادگی در شکلگیری نسل هوشمند و باانگیزه نقش مهمی دارند و اجرای چنین طرحهایی میتواند این حس مثبت را در سطح شهر اصفهان گسترش دهد.
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