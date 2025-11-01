ابوالفضل پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌های اخیر خلأ یک بستر قانونی و شفاف برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو به‌ویژه برای افرادی که تمایل به خرید اقساطی داشتند احساس می‌شد. به همین منظور شرکت تعاونی با رویکردی مردمی و بر پایه شفافیت مالی تشکیل شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند در محیطی ایمن و نظارت‌پذیر فعالیت کنند.

وی ادامه داد: در فرآیند سرمایه‌گذاری پس از تنظیم قرارداد رسمی و صدور برگه سهام، سرمایه‌گذار به عضویت شرکت تعاونی درمی‌آید و چک ضمانت اصل سرمایه از شرکت دریافت می‌کند.

مدیرعامل تعاونی خودرو در اصفهان تأکید کرد: تمامی وجوه سرمایه‌گذاران به‌صورت مستقیم وارد حساب بانکی شرکت می‌شود و اعضا از طریق مجامع عمومی مسیر هزینه‌کرد منابع مالی را رصد می‌کنند.

وی ادامه داد: استفاده از خدمات تعاونی برای همه شهروندان آزاد است اما بهره‌مندی از مزایای ویژه و طرح‌های اقساطی منوط به عضویت و خرید سهام است. حداقل سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و دارندگان حداقل پنج سهم، سهام‌دار کامل شرکت به‌شمار می‌آیند.

پناهی با بیان اینکه خودروهای عرضه‌شده شامل مدل‌های ایرانی، چینی، مونتاژی و وارداتی است، گفت: خودروهای مورد معامله باید کمتر از هفت سال عمر و زیر ۱۰۰ هزار کیلومتر کارکرد داشته باشند تا سلامت و ارزش خرید آن‌ها تضمین شود.

وی فلسفه فعالیت مجموعه را «مشاوره ارزش‌آفرین خودرو» عنوان کرد و افزود: کارشناسان مجموعه مسئولیت قیمت‌گذاری را بر عهده دارند تا انتقال خودرو مستقیماً از فروشنده به خریدار انجام و از واسطه‌گری غیرضروری جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی خودرو در پاسخ به تفاوت این فعالیت با لیزینگ‌های خودرو، توضیح داد: در حالی که شرکت‌های لیزینگ منابع مالی را از نهادهای دیگر تأمین می‌کنند و ساختار پیچیده‌ای دارند، تعاونی خودرو اساساً مردمی است و سرمایه از خود اعضا تأمین می‌شود.