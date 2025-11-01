مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان دستگاه قضا در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان دستگاه قضائی لرستان با حضور جمعی از قضات، کارکنان و خانوادههای آنها در فضایی معنوی برگزار شد.
این رویداد فرهنگی قرآنی که باهدف ارتقای اخلاق حرفهای، تقویت روحیه خدمتگزاری و تعالی سازمانی برگزار شد، جلوهای از ایمان، معرفت و انس با کلام وحی را در میان خدمتگزاران عرصه عدالت به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام سعید شهواری رئیسکل دادگستری لرستان در این مراسم با اشاره به جایگاه قرآن کریم در تحقق عدالت، گفت: قرآن، کتاب هدایت، عدالت و کرامت انسانی است. آیه شریفه "إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ" رسالت اصلی دستگاه قضائی را یادآور میشود؛ اجرای عدالت با رعایت حقوق شهروندی و تکیه بر اخلاق اسلامی است.
رئیسکل دادگستری لرستان این مسابقات را فرصتی ارزشمند برای بازگشت به سرچشمههای نور و بهرهمندی از هدایت الهی در مسیر اجرای عدالت دانست و افزود: امید آن میرود که استمرار چنین برنامههایی زمینهساز تحول فرهنگی در دستگاه قضائی و تعمیق اخلاق اسلامی در خدمترسانی به مردم باشد.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: در دادگستری استان لرستان، اجرای قانون باصلابت، اما همراه با رأفت، دقت و احترام به شأن انسانی هر فرد، سرلوحه عملکرد ما است.
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