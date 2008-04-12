آقازاده با البرادعی دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر روابط عمومی سازمان انرژی اتمی با اعلام این خبر افزود: در این سفر محمد سعیدی معاون امور بین الملل ، رضا آقازاده وی را همراهی خواهد کرد.
این ملاقات در راستای همکاری های مناسب میان ایران و آژانس صورت می گیرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای ملاقات و مذاکره با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین سفر می کند.
به گزارش خبرنگار مهر روابط عمومی سازمان انرژی اتمی با اعلام این خبر افزود: در این سفر محمد سعیدی معاون امور بین الملل ، رضا آقازاده وی را همراهی خواهد کرد.
این ملاقات در راستای همکاری های مناسب میان ایران و آژانس صورت می گیرد.
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