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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

دوشنبه در وین؛

آقازاده با البرادعی دیدار می کند

آقازاده با البرادعی دیدار می کند

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای ملاقات و مذاکره با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر روابط عمومی سازمان انرژی اتمی  با  اعلام  این خبر افزود: در این سفر محمد سعیدی معاون امور بین الملل ، رضا آقازاده وی را همراهی خواهد کرد.

این ملاقات در راستای همکاری های مناسب میان ایران و آژانس صورت می گیرد.

 

کد مطلب 664110

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