این تصمیم به سود هیچ تیمی نیست / همه می خواهند لیگ زود تمام شود

جعفر جعفری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: باشگاه مقاومت سپاسی شیراز مخالف تعطیلی 40 روزه مسابقات لیگ برتر است و تاکید دارد، رقابت های لیگ می بایست در تاریخ اعلام شده قبلی به اتمام برسد.

وی در پاسخ به این سئوال که "تعطیلی بازی های لیگ چه لطمه ای را به تیم ها وارد می کند؟"، گفت: وقفه 40 روزه در بازی های لیگ باعث می شود تا بازیکنان انگیزه لازم را برای ادامه بازی ها نداشته باشند. به عقیده من هیچ ضرورتی ندارد که برای بازی مقابل تیمی چون امارات لیگ را به درازا بکشیم.

مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی شیراز، ادامه داد: منطقی و قابل قبول نیست که برای چند بازی ملی به تیم های باشگاه های لطمه وارد کنیم. اطمینان دارم تمام باشگاه های خواهان اتمام به موقع بازیهای لیگ هستند و هیچ تیمی از این وقفه 40 روزه سود نخواهد برد.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل مخالفت باشگاه ها با تعطیلی هفته های پایانی لیگ، فرسایشی شدن مسابقات است و اینکه در روند آماده سازی تیم ها برای حضور در فصل آتی تاخیر به وجود می آید. فدراسیون پیش از اجرای این تصمیم باید منافع باشگاه و مضرات تعطیلی بازی های لیگ را در نظر بگیرد.