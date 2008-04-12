کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تمام ایرادات لایحه اصل 44 را رفع کرد

الیاس نادران در گفتگو با مهر گفت: کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه پایانی خود در بررسی لایجه اجرایی اصل 44 ، حدود 18 ایراد و ابهام شورای نگهبان به این لایحه اصل 44 را برطرف کرد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تصریح کرد: همچنین چند ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اجرایی سیاستهای اصل 44 رسیدگی و در این خصوص نیز تصمیم گیری شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این امر و ضرورت تسریع در اجرای اصل 44 ، به نظر می رسد که روز شنبه هفته آینده این لایحه برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد.