  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۴۲

نادران در گفتگو با مهر:

کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تمام ایرادات لایحه اصل 44 را رفع کرد

کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تمام ایرادات لایحه اصل 44 را رفع کرد

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در جلسه پایانی بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی، تمام ایرادات و ابهامات این لایحه را برطرف کرد.

الیاس نادران در گفتگو با مهر گفت: کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه پایانی خود در بررسی لایجه اجرایی اصل 44 ، حدود 18 ایراد و ابهام شورای نگهبان به این لایحه اصل 44 را برطرف کرد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تصریح کرد: همچنین چند ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اجرایی سیاستهای اصل 44 رسیدگی و در این خصوص نیز تصمیم گیری شد. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این امر و ضرورت تسریع در اجرای اصل 44 ، به نظر می رسد که روز شنبه هفته آینده این لایحه برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد.

 

کد مطلب 664118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها