نسل امروز باید با اقدامات آیت الله سید نورالدین هاشمی آشنا شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله مکارم شیرازی در جریان مراسم دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت آیت الله نورالدین هاشمی افزود: البته باید در نظر داشت که مرور این مبارزات و فعالیت ها بنابر فرمایش مقام معظم رهبری نیازمند تشریح فضای آن دوران نیز است.

وی با بیان اینکه فعالیتهای آیت الله سید نورالدین برای حفظ روحانیت و استقلال کشور بسیار مهم بوده است، افزود: ایشان یک برنامه شش مرحله ای با ذکر مسائلی نظیر سن و آموخته های قبلی را در حوزه تدوین کرد که به زنده شدن حوزه علمیه شیراز انجامید.

آیت الله مکارم با اشاره به تاسیس حوزه علمیه در مدرسه خان شیراز توسط آیت الله سید نورالدین گفت: وی در مبارزه با فرق ضاله نیز در زمان محمد رضا پهلوی فعالیتهای موثر و بسیاری را انجام داده است.

وی از مقابله با توده ای ها و سکولارها به عنوان دیگر مبارزات آیت الله سید نورالدین یاد کرد.