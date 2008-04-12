مراسم افتتاح همزمان 6 ایستگاه آتش نشانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در این مراسم با بیان اینکه روند حرکت سازمان آتش نشانی در قریب به سه سال گذشته حرکتی قابل قبول بوده است ، گفت: موضوعاتی از قبیل نظم و انضباط ، روحیه شجاعت ، ایثار و محبت ، توجه به آموزش و آمادگی جسمانی ، توزیع سریع جغرافیایی و توسعه ایستگاه ها ، و نوسازی و تکمیل تجهیزات از جمله موضوعاتی بوده که در درون سازمان آتش نشانی اتفاق افتاده است البته این مسیر هنوز به انتها نرسیده و گام های بلند دیگری باید برداشته شود تا پازل ایمنی ، رفاه و آسایش را برای مردم نجیب و شریف شهر تهران تکمیل کنیم.

وی افزود: در درون سازمان مباحث آموزش همگانی ، مشارکت مردم و پیشگیری از حوادث هم از جمله موضوعاتی بودند که باید مورد توجه قرار می گرفت که گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است و با تلاش مضاعف باید تکمیل شود.

شهردار تهران در ادامه به شعارسال نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت : در نشستی که با مدیران شهری داشتیم راهبردهای شهرداری را برای تحقق این شعاردر سه سطح مطرح کردم که در سطح سوم آن تاکید شده که مردم وشهروندان را صرفا از خدمت گیری صرف از سازمان ها خارج کنیم و اجازه ندهیم که رفتار ما به گونه ای باشد که مردم روحیه جستجوگری ، خلاقیت و روحیه ای که می توانند خودشان فعال باشند و در سطح جامعه ایفای نقش کنند را از دست بدهند.

قالیباف با بیان اینکه در سطح شهر ما ظرفیت های بسیار زیادی نهفته است ، گفت: باید متاسف باشیم که کمتر می توانیم آن ظرفیت ها را بشناسیم ، فرهنگ سازی کنیم و توسعه دهیم.

وی افزود: در کشور در این زمینه نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا چند دهه عقب هستیم.یکی از این ظرفیت ها صنعت بیمه است که چندید دهه آن را در قالب یک بیمه دولتی نگه داشتیم و فرصت تحول و رشد را به دلایل غیر منطقی به آن ندادیم که این ضعفی جدی است و بزرگترین فرصت ما را در برخی جاها به تهدید تبدیل کرده است.

شهردار پایتخت خاطر نشان کرد: برخی مواقع حوادثی رخ می دهد که منهای همه فشارهای روحی و جسمی که بر یک فرد یا خانواده وارد می کند خسارت آن یک زندگی را فروپاشی می کند که به نظر من ما که دغدغه شهروندان را داریم باید در روزهای سخت و روزهایی که آنها نیازمند توجه ما هستند آنها را فراموش نکنیم و بیمه رایگان آتش سوزی منازل تهران هم نوعی همدردی و کمک به شهروندان است.

قالیباف با اشاره به اینکه کشور ما کشوری حادثه خیز است ، گفت: از این رو توجه به صنعت بیمه می تواند خیلی از مشکلات را حل کند.

شایان ذکر است شهردار تهران پس از سخنرانی خود نخستین بیمه نامه ها را به خانواده دو شهید تهرانی اهدا کرد .پرده برداری از لوح ایستگاه 33 و بازدید از ایستگاه از دیگر برنامه های شهردار تهران بود.