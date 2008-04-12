صید کیلکا در بندر مرزی آستارا تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، رئیس اداره شیلات آستارا عصر شنبه با اعلام این خبر در بازدید از بندر آستارا، افزود: میزان صید کیلکا در دریای خزر به دلیل ورود یک گونه بیگانه مهاجم به نام "منومیوپسیس لیدی" که از تخم کیلکا و منابع غذایی آن تغذیه می کند، کاهش یافته و نسل این ماهی به خطر افتاده است.

وی عنوان کرد: میزان صید شش فروند کشتی صیادی در این بندر در سال‌های نخست حدود ‪ ۲۰۰‬تن بود که در دو سال اخیر به حدود ‪ ۴۰۰‬تن رسیده است.

توشه همچنین از خرید شش فروند لنج صید کیلکا در سواحل حوزه آستارا که به صید کیلکا اشتغال داشتند از سوی شیلات خبر داد و افزود: هزینه خرید سه فروند از این لنج‌ها توسط شیلات تامین شده و سه فروند دیگر نیز مراحل اداری را طی می‌کند.

وی اعلام کرد: لنجهای خریداری شده برای حفاظت از منابع آبزیان حوزه دریای خزر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

صید ماهی کیلکا در آستارا از سال ‪ ۱۳۸۲‬با انتقال بخشی از ناوگان صید کیلکا از بندرانزلی به بندر چند منظوره آستارا که اسلکه چوبی آن تکمیل شده بود، آغاز شده است.