صید کیلکا در بندر مرزی آستارا تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، رئیس اداره شیلات آستارا عصر شنبه با اعلام این خبر در بازدید از بندر آستارا، افزود: میزان صید کیلکا در دریای خزر به دلیل ورود یک گونه بیگانه مهاجم به نام "منومیوپسیس لیدی" که از تخم کیلکا و منابع غذایی آن تغذیه می کند، کاهش یافته و نسل این ماهی به خطر افتاده است.
وی عنوان کرد: میزان صید شش فروند کشتی صیادی در این بندر در سالهای نخست حدود ۲۰۰تن بود که در دو سال اخیر به حدود ۴۰۰تن رسیده است.
توشه همچنین از خرید شش فروند لنج صید کیلکا در سواحل حوزه آستارا که به صید کیلکا اشتغال داشتند از سوی شیلات خبر داد و افزود: هزینه خرید سه فروند از این لنجها توسط شیلات تامین شده و سه فروند دیگر نیز مراحل اداری را طی میکند.
وی اعلام کرد: لنجهای خریداری شده برای حفاظت از منابع آبزیان حوزه دریای خزر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
صید ماهی کیلکا در آستارا از سال ۱۳۸۲با انتقال بخشی از ناوگان صید کیلکا از بندرانزلی به بندر چند منظوره آستارا که اسلکه چوبی آن تکمیل شده بود، آغاز شده است.
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