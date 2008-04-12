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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۲۵

رئیس اداره شیلات آستارا:

صید کیلکا در بندر مرزی آستارا تعطیل شد

صید کیلکا در بندر مرزی آستارا تعطیل شد

رشت - خبرگزاری مهر: فیروز توشه گفت: فعالیت صید کیلکا در بندر آستارا به دلیل کمبود منابع و نبود توجیه اقتصادی، تعطیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، رئیس اداره شیلات آستارا عصر شنبه با اعلام این خبر در بازدید از بندر آستارا، افزود: میزان صید کیلکا در دریای خزر به دلیل ورود یک گونه بیگانه مهاجم به نام "منومیوپسیس لیدی"  که از تخم کیلکا و منابع غذایی آن تغذیه می کند، کاهش یافته و نسل این ماهی به خطر افتاده است.

وی عنوان کرد: میزان صید شش فروند کشتی صیادی در این بندر در سال‌های نخست حدود ‪ ۲۰۰‬تن بود که در دو سال اخیر به حدود ‪ ۴۰۰‬تن رسیده است.

توشه همچنین از خرید شش فروند لنج صید کیلکا در سواحل حوزه آستارا که به صید کیلکا اشتغال داشتند از سوی شیلات خبر داد و افزود: هزینه خرید سه فروند از این لنج‌ها توسط شیلات تامین شده و سه فروند دیگر نیز مراحل اداری را طی می‌کند.

وی اعلام کرد: لنجهای خریداری شده برای حفاظت از منابع آبزیان حوزه دریای خزر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

صید ماهی کیلکا در آستارا از سال ‪ ۱۳۸۲‬با انتقال بخشی از ناوگان صید کیلکا از بندرانزلی به بندر چند منظوره آستارا که اسلکه چوبی آن تکمیل شده بود، آغاز شده است.

 

 

کد مطلب 664139

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