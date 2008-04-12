کسب رتبه نخست بانک ملی ایران در میزان سپرده های بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی صدقی ظهر شنبه در همایش سه روزه مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مسئولان ادارات مرکزی و ادارات امور شعب استانهای بانک ملی کشور در بابلسر تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات، ارائه خدمات و وصول مطالبات بانک را دو محور اساسی برنامه ها و سیاستهای بانک ملی در سال جدید اعلام کرد.

وی افزود: ریسک پایین این بانک از دیدگاه مردم یکی از دلایل موفقیت بانک ملی در نزد مردم است.

وی با اشاره به اینکه نگرش مثبت مردم به بانک ملی ایران موجب شده است تا این بانک رتبه نخست را در میزان سپرده های بانکی به خود اختصاص دهند، تصریح کرد: با اصلاح فرآیندها و سرعت بخشیدن به خدمت رسانی و ارتقاء کیفیت خدمات می توان وضعیت مطلوبی تری را ایجاد کرد.

صدقی از همکارانش در این بانک خواست تا تمامی فرآیندهای خدمت رسانی را آسیب شناسی و در جهت رفع عوامل نارضایتی احتمالی مشتریان در شعب بانکها برنامه‌ریزی کنند.

وی تصریح کرد: بانک ملی ایران در تلاش است تا رتبه نخست خود را در سیستم بانکی کشور حفظ کند.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در مازندران نیز در این همایش گفت: شعب بانک ملی ایران در استان مازندران با داشتن حدود 145 شعبه کمتر از 30 درصد سپرده‌های موجود استان را به خود اختصاص داده است.

بهروز صالح با اشاره به اینکه بانک ملی جایگاه ویژه‌ای در نزد مشتریان دارد اظهار داشت: بانک ملی در سال گذشته به طرح های زودبازده مازندران سه هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد.

وی افزود: از محل پرداخت این تسهیلات سه هزار و 600 طرح زودبازده از این اعتبارات بهره مند شدند و پیش بینی می شود با تخصیص کامل این تسهیلات برای حدود 11هزار نفر شغل ایجاد شود.

صالح اظهار داشت: در بخش مسکن از محل تبصره 6، 802 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید که پیش بینی می شود از محل پرداخت این تسهیلات پنج هزار و 600 واحد مسکونی ایجاد شود.

وی در پایان مطالبات معوق بانک ملی ایران در مازندران را کمتر از 5/2 درصد تسهیلات اعطای اعلام و ابراز امیدواری کرد: با جذب منابع بیشتر و حفظ مشتریان بتوانیم تسهیلات بیشتری را پرداخت کنیم.