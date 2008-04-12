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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۵۷

برنامه قضاوت داوران ایرانی در رقابتهای باشگاهی آسیا اعلام شد

برنامه قضاوت داوران ایرانی در رقابتهای باشگاهی آسیا اعلام شد

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه قضاوت داوران ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرنگارمهر، براساس برنامه اعلام شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ، داوران و کمک داوران کشورمان 2 مسابقه از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و 2 دیدار از رقابتهای جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به قضاوت خواهند پرداخت. برنامه حضور داوران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

* لیگ قهرمانان آسیا :
گروه C: الوحده امارات - الاهلی عربستان (دبی - 4 اردیبهشت)
داور: هدایت ممبینی

گروه D : نیروی هوایی عراق - القادسیه کویت ( امان - 1 خرداد) 
داور: هدایت ممبینی
کمکها:حیدر شکور ، مرتضی کریمی
داور چهارم : سعید مظفری

* جام کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC کاپ)
گروه A : صورعمان - المحرق بحرین ( مسقط - 11 اردیبهشت)
داور چهارم : سعید مظفری

گروه C :النهضه عمان - شعب الحضرموت یمن (مسقط - 25 اردیبهشت)

کد مطلب 664162

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