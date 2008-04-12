برنامه قضاوت داوران ایرانی در رقابتهای باشگاهی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، براساس برنامه اعلام شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ، داوران و کمک داوران کشورمان 2 مسابقه از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و 2 دیدار از رقابتهای جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به قضاوت خواهند پرداخت. برنامه حضور داوران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

* لیگ قهرمانان آسیا :

گروه C: الوحده امارات - الاهلی عربستان (دبی - 4 اردیبهشت)

داور: هدایت ممبینی

گروه D : نیروی هوایی عراق - القادسیه کویت ( امان - 1 خرداد)

داور: هدایت ممبینی

کمکها:حیدر شکور ، مرتضی کریمی

داور چهارم : سعید مظفری

* جام کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC کاپ)

گروه A : صورعمان - المحرق بحرین ( مسقط - 11 اردیبهشت)

داور چهارم : سعید مظفری

گروه C :النهضه عمان - شعب الحضرموت یمن (مسقط - 25 اردیبهشت)