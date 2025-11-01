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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درگذشت آیت‌الله مقدم را تسلیت گفت

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درگذشت آیت‌الله مقدم را تسلیت گفت

قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی در گذشت آیت الله سیدعلی مقدم قوچانی از علمای تهران و از شاگردان حضرات آیات بروجردی(ره) و امام خمینی(ره) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در پی درگذشت آیت الله سیدعلی مقدم قوچانی از علمای تهران و از شاگردان حضرات آیات بروجردی (ره) و امام خمینی (ره)، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم جلیل القدر ابو شهید، مرحوم آیت الله حاج سید علی مقدم قوچانی (رحمة الله علیه) موجب تألم و تأثر گردید.

آن استاد اخلاق، از شاگردان حضرت آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی (قدس سرهما) بود و در سال‌های نهضت اسلامی و بعد از آن همواره در مسیر ولایت، به ترویج معارف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و ارزش‌های انقلاب اسلامی اهتمام داشت.

از خداوند متعال برای آن معلم اخلاق، علو درجات و برای همه بازماندگان، وابستگان و ارادتمندانش صبر و اجر مسئلت دارم.

سید هاشم حسینی بوشهری
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

کد مطلب 6641712

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