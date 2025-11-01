به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در پی درگذشت آیت الله سیدعلی مقدم قوچانی از علمای تهران و از شاگردان حضرات آیات بروجردی (ره) و امام خمینی (ره)، بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون



ارتحال عالم جلیل القدر ابو شهید، مرحوم آیت الله حاج سید علی مقدم قوچانی (رحمة الله علیه) موجب تألم و تأثر گردید.



آن استاد اخلاق، از شاگردان حضرت آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی (قدس سرهما) بود و در سال‌های نهضت اسلامی و بعد از آن همواره در مسیر ولایت، به ترویج معارف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و ارزش‌های انقلاب اسلامی اهتمام داشت.



از خداوند متعال برای آن معلم اخلاق، علو درجات و برای همه بازماندگان، وابستگان و ارادتمندانش صبر و اجر مسئلت دارم.



سید هاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم