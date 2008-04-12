اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم روایتگر آرزوهای جوانی است که قصد دارد بدون هیچگونه زحمت به آرزوهای دور و دراز خود دست یابد و به همین دلیل در مواجهه با واقعیت به خیالپردازی رو می‌آورد. فیلم "بنز" محصول کارگاه فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری استان تهران است و با مشاورت فرهاد توحیدی تولید شده است.



- فیلم "تهران انار ندارد" ساخته مسعود بخشی به همت انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران و با همکاری خانه هنرمندان ایران روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه ساعت 18 در خانه هنرمندان به نمایش در‌می‌آید. در خلاصه این فیلم مستند آمده: تهران روستایی بزرگ است، در حوالی شهر ری که باغ‌های فراوان و درختان بسیار دارد، مردمان آن در سرداب‌هایی زندگی می‌کنند که به لانه‌های مورچگان می‌ماند...

- نمایشگاه عکس تخصصی پژوهشی قرآن در ابنیه تاریخی با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، تهیه منبعی برای دسترسی پژوهشگران و فرهیختگان داخلی و خارجی و پرداختن به هنرهای نمادین و تزئینی هنر اسلامی برگزار می‌شود.



دبیرخانه این جشنواره با موضوع قرآن در ابنیه و بناهای تاریخی از همه عکاسان و هنرمندان دعوت می کند آثار خود را به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش خیابان 34 ساختمان 1157 طبقه اول ارسال و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.besmella.ir مراجعه کنند.