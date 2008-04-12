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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۷:۱۳

اخبار کوتاه هنری

فیلم کوتاه داستانی "بنز" دومین ساخته حمید حسین‌زاده در حوزه هنری استان تهران تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم روایتگر آرزوهای جوانی است که قصد دارد بدون هیچگونه زحمت به آرزوهای دور و دراز خود دست یابد و به همین دلیل در مواجهه با واقعیت به خیالپردازی رو می‌آورد. فیلم "بنز" محصول کارگاه فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری استان تهران است و با مشاورت فرهاد توحیدی تولید شده است.

- فیلم "تهران انار ندارد" ساخته مسعود بخشی به همت انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران و با همکاری خانه هنرمندان ایران روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه ساعت 18 در خانه هنرمندان به نمایش در‌می‌آید. در خلاصه این فیلم مستند آمده: تهران روستایی بزرگ است، در حوالی شهر ری که باغ‌های فراوان و درختان بسیار دارد، مردمان آن در سرداب‌هایی زندگی می‌کنند که به لانه‌های مورچگان می‌ماند...

- نمایشگاه عکس تخصصی پژوهشی قرآن در ابنیه تاریخی با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، تهیه منبعی برای دسترسی پژوهشگران و فرهیختگان داخلی و خارجی و پرداختن به هنرهای نمادین و تزئینی هنر اسلامی برگزار می‌شود.

دبیرخانه این جشنواره با موضوع قرآن در ابنیه و بناهای تاریخی از همه عکاسان و هنرمندان دعوت می کند آثار خود را به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش خیابان 34 ساختمان 1157 طبقه اول ارسال و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.besmella.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 664179

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