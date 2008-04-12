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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۲۰

تولید سیمان هرمزگان افزایش می یابد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سیمان هرمزگان از افزایش 6/1 درصدی تولید سیمان هرمزگان در سال 86 خبر داد و گفت: با تعمیر برخی واحدها در سال 87 بر میزان تولید این واحد افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سیمان هرمزگان عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال 86 میزان تولید کلینگر سیمان هرمزگان در مجموع به یک میلیون و 900 هزار تن رسید که میزان تولید سیمان استان نیز با یک میلیون و 975 هزار تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته 6/1 درصد رشد نشان می دهد.

ربانی گفت: با تعمیر برخی واحد ها در سال 86 امکان افزایش تولید برای سال 87 نیز وجود دارد که نیاز گسترده استان و وجود پروژه های متعدد و ساخت و ساز گسترده در هرمزگان بر وظیفه این واحد در تولید سیمان می افزاید.

وی گفت: مرکز تست مقاومت سیمان تولیدی این مرکز نیز با آخرین تجهیزات بصورت روزانه کیفیت سیمان تولیدی را مورد کنترل قرار می دهد تا کیفیت سیمان تولیدی کاهش نیابد.

کد مطلب 664183

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