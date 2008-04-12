تولید سیمان هرمزگان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سیمان هرمزگان عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال 86 میزان تولید کلینگر سیمان هرمزگان در مجموع به یک میلیون و 900 هزار تن رسید که میزان تولید سیمان استان نیز با یک میلیون و 975 هزار تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته 6/1 درصد رشد نشان می دهد.

ربانی گفت: با تعمیر برخی واحد ها در سال 86 امکان افزایش تولید برای سال 87 نیز وجود دارد که نیاز گسترده استان و وجود پروژه های متعدد و ساخت و ساز گسترده در هرمزگان بر وظیفه این واحد در تولید سیمان می افزاید.

وی گفت: مرکز تست مقاومت سیمان تولیدی این مرکز نیز با آخرین تجهیزات بصورت روزانه کیفیت سیمان تولیدی را مورد کنترل قرار می دهد تا کیفیت سیمان تولیدی کاهش نیابد.