  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۳۷

برای آبرسانی به روستاهای رودبار 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان رودبار گفت:80 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاهای شهرستان رودبار مورد نیاز است.

به  گزارش خبرنگارمهر در رودبار، داریوش کاظمی عصر شنبه در بازدید از پروژه های آبرسانی شهرستان رودبار با اعلام این خبر، افزود: این اعتبار بر اساس یک برنامه ریزی سه ساله برای بهسازی شبکه و آبرسانی به روستاهای شهرستان رودبار نیاز است.

وی گفت: شهرستان رودبار 174روستا دارد که هم اینک خانوارهای 54 روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند هستند.

وی یادآور شد: سال گذشته چهار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاهای رودبار اختصاص یافته بود.

شهرستان رودبار با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.

کد مطلب 664228

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها