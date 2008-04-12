برای آبرسانی به روستاهای رودبار 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگارمهر در رودبار، داریوش کاظمی عصر شنبه در بازدید از پروژه های آبرسانی شهرستان رودبار با اعلام این خبر، افزود: این اعتبار بر اساس یک برنامه ریزی سه ساله برای بهسازی شبکه و آبرسانی به روستاهای شهرستان رودبار نیاز است.
وی گفت: شهرستان رودبار 174روستا دارد که هم اینک خانوارهای 54 روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند هستند.
وی یادآور شد: سال گذشته چهار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاهای رودبار اختصاص یافته بود.
شهرستان رودبار با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.
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