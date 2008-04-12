  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۴۵

رئیس کمیته ملی المپیک:

غربی ها قصداستفاده سیاسی از المپیک را دارند / ایران مخالف تحریم المپیک است

غربی ها قصداستفاده سیاسی از المپیک را دارند / ایران مخالف تحریم المپیک است

رضا قراخانلو ضمن مخالفت با هرگونه تحریم بازیهای المپیک که از سوی برخی کشورهای غربی مطرح می شود، تاکید کرد: برخی کشورها قصد سوء استفاده سیاسی از بازیهای المپیک را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قراخانلو رئیس کمیته بین المللی المپیک با اشاره به نتایج نشست اخیرمسئولان کمیته های ملی المپیک درچین اظهار داشت: دراین نشست که با حضورنمایندگان 205 کشورجهان درپکن برگزارشد، تمامی کشورها مخالفت خود را با سیاسی کردن رویداد ورزشی بزرگی نظیر المپیک که هدف آن نزدیکی و یکپارچگی ملتهاست اعلام کردند.

وی گفت: در این نشست همچنین کشورهای شرکت کننده از دولت چین خواستند تا مسائلی از جمله تبت را با آرامش و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند تا هدف المپیک تحت تاثیراینگونه مسائل بازدارنده قرار نگیرد.

قراخانلو درباره ترکیب کاروان ورزشی ایران اعزامی به رقابت های المپیک 2008 پکن گفت : حدود 14 فدراسیون برای حضور در این رقابت ها در ایران نامزد شده بودند. در برخی رشته ها شانس سهمیه نداریم اما پیش بینی می کنیم با حدود 9  رشته ورزشی در المپیک پکن شرکت کنیم.

به گفته قراخانلو تا یک ماه قبل از برگزاری المپیک همچنان شانس کسب سهمیه وجود دارد، از این رو اعلام شمار دقیق ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک درحال حاضر امکان پذیر نیست. وی درعین حال پیش بینی کرد که حدود 50 ورزشکار کشورمان در رشته های مختلف در رقابت های المپیک حضور یابند.

بیست ونهمین دوره بازیهای المپیک 2008 ازهشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 (17 مرداد لغایت 2 شهریورسال 87) درشهرپکن پایتخت چین برگزارمی شود

کد مطلب 664241

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها