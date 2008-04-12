غربی ها قصداستفاده سیاسی از المپیک را دارند / ایران مخالف تحریم المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قراخانلو رئیس کمیته بین المللی المپیک با اشاره به نتایج نشست اخیرمسئولان کمیته های ملی المپیک درچین اظهار داشت: دراین نشست که با حضورنمایندگان 205 کشورجهان درپکن برگزارشد، تمامی کشورها مخالفت خود را با سیاسی کردن رویداد ورزشی بزرگی نظیر المپیک که هدف آن نزدیکی و یکپارچگی ملتهاست اعلام کردند.



وی گفت: در این نشست همچنین کشورهای شرکت کننده از دولت چین خواستند تا مسائلی از جمله تبت را با آرامش و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند تا هدف المپیک تحت تاثیراینگونه مسائل بازدارنده قرار نگیرد.

قراخانلو درباره ترکیب کاروان ورزشی ایران اعزامی به رقابت های المپیک 2008 پکن گفت : حدود 14 فدراسیون برای حضور در این رقابت ها در ایران نامزد شده بودند. در برخی رشته ها شانس سهمیه نداریم اما پیش بینی می کنیم با حدود 9 رشته ورزشی در المپیک پکن شرکت کنیم.



به گفته قراخانلو تا یک ماه قبل از برگزاری المپیک همچنان شانس کسب سهمیه وجود دارد، از این رو اعلام شمار دقیق ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک درحال حاضر امکان پذیر نیست. وی درعین حال پیش بینی کرد که حدود 50 ورزشکار کشورمان در رشته های مختلف در رقابت های المپیک حضور یابند.

بیست ونهمین دوره بازیهای المپیک 2008 ازهشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 (17 مرداد لغایت 2 شهریورسال 87) درشهرپکن پایتخت چین برگزارمی شود