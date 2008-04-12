  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۰۸

900 کیلوگرم مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: در راستای مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر 900 کیلوگرم مواد مخدر در استان کرمان کشف شد و شش شرور دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان از قرارگاه عملیاتی نصر در استان کرمان، رزمندگان گردان 102 شهید خالداری بم در پی اطلاع از قاچاق مواد مخدر از سیستان بلوچستان به استان کرمان در قالب گروه های رزمی اطلاعاتی به منطقه اعزام شده و با کنترل مبادی خروجی و ورودی استان کرمان، مخفیگاه اشرار مسلح را شناسایی و در عملیاتی موفق به کشف مقدار 491 کیلوگرم تریاک و دستگیری دو نفر از اشرار شدند.

بنا به این گزارش در عملیاتی دیگر رزمندگان پرتوان یگان تکاوری 141 امام موسی کاظم(ع) راور نیز در عملیاتی دیگر که در ارتفاعات شهرستان راور و با درگیری با اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفت 410 کیلوگرم تریاک به همراه مقادیری مهمات کشف و چهار نفر از اشرار را دستگیر کنند.

 

کد مطلب 664249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها