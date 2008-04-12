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۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۵۹

رویکرد سال 87 تعاون زنجان جانمایی بخش تعاون در اقتصاد است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون استان زنجان گفت: رویکرد سال 87 تعاون استان زنجان جانمایی بخش تعاون در اقتصاد استان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد‌مهدی اعلایی عصر امروز در بازدید از پروژه آپارتمانی 64واحدی تعاونی مسکن کارکنان دولت در هیدج با اشاره به برنامه‌ها و رویکردهای تعاون در سال جاری بر اقتصادی اندیشیدن در تعاونی‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به توان بخش تعاون افزود: تعاون دارای توان بسیار بالایی است که متاسفانه تاکنون مغفول مانده که باید در جهت احیای این توان تلاش روز افزونی صورت گیرد.

اعلایی افزود: اتکا به تعاون در ایجاد رشد اقتصادی را باید نوعی نو‌آوری در عرصه اقتصادی دانست.

مدیر کل تعاون استان زنجان ایجاد زنجیره‌های ارتباطی در دورن خانواده بزرگ تعاون و تلاش برای شناساندن توان بخش تعاون در جامعه سال جاری را سال جانمایی بخش تعاون در اقتصاد استان اعلام کرد.

کد مطلب 664255

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