  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۴ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۲۴

"زن در حکمت الهی" در ترکیه منتشر شد

کتاب «زن در حکمت الهی » نوشته حسین حاتمی از سوی انتشارات «اشاره» ترکیه به بازار کتاب عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترحسین حاتمی استاد ممتاز رشته حقوق دانشگاه استانبول کتاب «زن در حکمت الهی » را با هدف بررسی  حقوق و جایگاه زن مسلمان  از دیدگاه قرآن  منتشرکرد.

 در این کتاب تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه قرآن، ریاست مرد خانه، تعدد زوجه، حقوق زن در میراث و شهادت زن در امور قضائی  بررسی شده ونویسنده کوشیده است به پرسشها درباره دیدگاه قرآن و اسلام در این زمینه پاسخ دهد.

دکتر حسین حاتمی  متولد دسامبر1938 استانبول ، استاد شیعه و ایرانی  رشته حقوق خصوصی  دانشگاه استانبول است. وی از وکلا، نویسندگان و سخنوران نامدار ترکیه  به‌شمار می رود که آثار تاثیرگذاری را منتشرکرده است و مقالات وی هر هقته در روزنامه پرشمارگان  ینی شفق منتشر می‌شوند. همچنین 2 جلد از این مجموعه مقالات از سوی انتشارات روزنامه چاپ شده‌اند.

شماری از آثار او عبارتند از : ترجمه کتاب عدل الهی استاد مرتضی مطهری، دفتر شعر "پنج ویژگی پاییز استانبول"، روند استقرار نهادهای مذهبی در قوانین گذشته و حال ترکیه، تضاد قانون و اخلاق و پیامدهای آن، احوال شخصیه در قوانین عثمانی، غرب و ایران، حقوق زن در اسلام، اسلام مذهب انسانیت و عشق.

کد مطلب 664270

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها