"زن در حکمت الهی" در ترکیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترحسین حاتمی استاد ممتاز رشته حقوق دانشگاه استانبول کتاب «زن در حکمت الهی » را با هدف بررسی حقوق و جایگاه زن مسلمان از دیدگاه قرآن منتشرکرد.

در این کتاب تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه قرآن، ریاست مرد خانه، تعدد زوجه، حقوق زن در میراث و شهادت زن در امور قضائی بررسی شده ونویسنده کوشیده است به پرسشها درباره دیدگاه قرآن و اسلام در این زمینه پاسخ دهد.

دکتر حسین حاتمی متولد دسامبر1938 استانبول ، استاد شیعه و ایرانی رشته حقوق خصوصی دانشگاه استانبول است. وی از وکلا، نویسندگان و سخنوران نامدار ترکیه به‌شمار می رود که آثار تاثیرگذاری را منتشرکرده است و مقالات وی هر هقته در روزنامه پرشمارگان ینی شفق منتشر می‌شوند. همچنین 2 جلد از این مجموعه مقالات از سوی انتشارات روزنامه چاپ شده‌اند.

شماری از آثار او عبارتند از : ترجمه کتاب عدل الهی استاد مرتضی مطهری، دفتر شعر "پنج ویژگی پاییز استانبول"، روند استقرار نهادهای مذهبی در قوانین گذشته و حال ترکیه، تضاد قانون و اخلاق و پیامدهای آن، احوال شخصیه در قوانین عثمانی، غرب و ایران، حقوق زن در اسلام، اسلام مذهب انسانیت و عشق.