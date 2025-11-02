به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شوراهای اسلامی در مدیریت محلی اهمیت دارند بنابراین ضرورت مشارکت گسترده و آگاهانه مردم در فرآیند ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: انتخابات شوراهای اسلامی یکی از جلوه‌های بارز مردم‌سالاری دینی است و هرچه حضور داوطلبان در این عرصه پرشورتر باشد، انتخاباتی پرنشاط‌تر و کارآمدتر خواهیم داشت.

سرپرست فرمانداری اردستان خاطرنشان کرد: شوراها حلقه‌ی اتصال مردم با مسئولان هستند و نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های محلی و پیگیری نیازهای مناطق شهری و روستایی ایفا می‌کنند. از این رو حضور افراد دلسوز، متخصص و آگاه در این نهاد مردمی، ضرورتی انکارناپذیر است.

حیدری تصریح کرد: تسهیل در فرآیند ثبت‌نام داوطلبان، شفافیت در مراحل اجرایی و رعایت دقیق قانون، از مهم‌ترین اولویت‌های کارگروه اجرای انتخابات شهرستان است.

وی بیان کرد: همه‌ی مسئولان موظف‌اند در چارچوب قانون، همکاری لازم را برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و منظم به عمل آورند.

سرپرست فرمانداری اردستان خاطرنشان کرد: هرچه حضور مردم در صحنه‌ی انتخابات پررنگ‌تر باشد، مشروعیت و اقتدار نظام نیز افزایش می‌یابد. مشارکت آگاهانه مردم، تضمین‌کننده‌ی پیشرفت و توسعه‌ی پایدار در شهرها و روستاها است.

وی از رسانه‌ها، نخبگان، معتمدان محلی و آحاد مردم خواست تا با اطلاع‌رسانی صحیح، زمینه‌ی حضور بیشتر داوطلبان و مشارکت گسترده‌تر مردم را فراهم کنند.