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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

اجرای ۳۰ برنامه فرهنگی به مناسبت ۱۳ آبان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد

اجرای ۳۰ برنامه فرهنگی به مناسبت ۱۳ آبان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد از تدوین و اجرای ۳۰ عنوان برنامه به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ۱۳ آبان خبر داد.

حجت دبیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تدوین و اجرای ۳۰ عنوان برنامه به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ۱۳ آبان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت تشکل‌های دانش‌آموزی در سراسر مدارس استان برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تقویت روحیه استکبارستیزی، تبیین اهداف انقلاب اسلامی و پرورش روحیه بصیرت و مسئولیت‌پذیری در بین دانش‌آموزان است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش افزود: مهم‌ترین و شاخص‌ترین برنامه امسال، اجرای همزمان سرودهای «نسل ضد زورگویی» و «ای ایران» در تمامی مدارس استان در روز ۱۳ آبان است که با مشارکت دانش‌آموزان و هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی‌های این روز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این سرودها همچنین با حضور جمعیت هزارنفری دانش‌آموزان در راهپیمایی‌های مراکز شهرستان‌ها و مناطق استان اجرا خواهد شد تا جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و روحیه انقلابی نسل نوجوان به نمایش گذاشته شود.

دبیقی با دعوت از دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها برای حضور گسترده و آگاهانه در مراسم و راهپیمایی سیزده آبان تأکید کرد: حضور پرشور نسل امروز در این مراسم، بیانگر تداوم آرمان‌های انقلاب و تجلی اعتماد و بصیرت جامعه دانش‌آموزی است.

کد مطلب 6643562

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