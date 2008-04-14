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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

بزودی صورت می گیرد؛

راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی در تمامی استانهای کشور

راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی در تمامی استانهای کشور

مدیرکل امور آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: براساس قرار داد منعقد شده بزودی خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی در 14 استان باقی مانده کشور نیز فعال خواهد شد.

سید حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اورژانس اجتماعی افزود: سال گذشته سازمان بهزیستی با تجمیع فعالیتها ، برنامه جدید اورژانس اجتماعی را تدوین و نهایی کرده است بطوریکه 4 فعالیت مانند مراکز مداخله در بحران فردی ، خانوادگی و اجتماعی ، خط تلفن (123) مرکز اورژانس اجتماعی ، تیمهای سیار و پایگاههای ارائه خدمات اجتماعی را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در تمامی استانها 65 مرکز مداخله در بحران وجود دارد که البته تعداد مراکز در سال جاری با توجه به تخصیص اعتبارات ، افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل امور آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: همچنین خط تلفن مرکز اورژانس اجتماعی نیز در 16 استان فعال است که برای مابقی استانها نیز دستگاهها آماده است و قرار داد نیز منعقد شده بطوریکه بزودی در 14 استان دیگر نیز این خط فعال خواهد شد.  

موسوی گفت: به منظور راه اندازی تیمهای سیار اورژانس ، 100 ماشین خریداری شده و قرار است بزودی این ماشینها در سطح شهر و استانها و محله های آسیب خیز فعالیت کنند.

کد مطلب 664381

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