راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی در تمامی استانهای کشور

سید حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اورژانس اجتماعی افزود: سال گذشته سازمان بهزیستی با تجمیع فعالیتها ، برنامه جدید اورژانس اجتماعی را تدوین و نهایی کرده است بطوریکه 4 فعالیت مانند مراکز مداخله در بحران فردی ، خانوادگی و اجتماعی ، خط تلفن (123) مرکز اورژانس اجتماعی ، تیمهای سیار و پایگاههای ارائه خدمات اجتماعی را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در تمامی استانها 65 مرکز مداخله در بحران وجود دارد که البته تعداد مراکز در سال جاری با توجه به تخصیص اعتبارات ، افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل امور آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: همچنین خط تلفن مرکز اورژانس اجتماعی نیز در 16 استان فعال است که برای مابقی استانها نیز دستگاهها آماده است و قرار داد نیز منعقد شده بطوریکه بزودی در 14 استان دیگر نیز این خط فعال خواهد شد.

موسوی گفت: به منظور راه اندازی تیمهای سیار اورژانس ، 100 ماشین خریداری شده و قرار است بزودی این ماشینها در سطح شهر و استانها و محله های آسیب خیز فعالیت کنند.