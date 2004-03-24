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۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۲:۰۲

يكي از كارشناسان بازار نفت درگفت و گو بامهر:

كشورهاي توليد كننده نفت بيشترين درآمد را از فروش نفت كسب كرده اند

با توجه به رشد قيمت نفت ، ميران درآمد حاصل از نفت كشورهاي توليد كننده درسالجاري ميلادي درمقايسه با سالهاي قبل بسيار زياد بوده است.

يكي از كارشناسان بين المللي  بازار نفت درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: سال گذشته  براي كشورهاي توليد كننده نفت بسيار پربار بوده  به طوريكه ميزان درآمد هاي حاصل از فروش نفت بي سابقه بوده است.
جواد محمدي پور اضافه كرد: اقتصاد كشورهاي توليد كننده اوپك به دليل صعود قيمت نفت از رشد و شكوفايي قابل توجهي برخوردار بوده است.
وي از اين امر به عنوان مهمترين تحول بين المللي ياد كرد و گفت: با وجود اينكه پيش بيني مي شد  ورود عراق به بازار نفت موجب كاهش شديد قيمت ها شود اما ورود عراق به بازار با حداقل نوسانات قيمت صورت گرفت.
وي متوسط قيمت نفت را درسال 2003 ميلادي 10/28 دلار عنوان كرد و افزود: اين متوسط قيمت درسالهاي اخير بي سابقه بوده  و اين مهمترين اتفاق درصنعت نفت بوده است.
وي تصريح كرد: ايران هم به عنوان يكي از كشورهاي مهم توليد كننده نفت درسال جاري  درآمد قابل توجهي را از صادرات نفت كسب كرد  به طوريكه ميزان ذخاير صندوق ارزي از رشد خوبي برخوردار شد.
وي با اشاره به تصميم دولت براي برداشت شش ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي گفت: با توجه به اينكه هدف از تاسيس اين حساب استفاده از ذخاير هنگام كاهش قيمت نفت و مواجه شدن با كسري بودجه عنوان شد،  برداشت از اين منبع درهنگامي كه قيمت نفت از صعود خوبي برخوردار شد با اهداف اين صندوق مغايرت دارد.
وي در پايان  اين تصميم را ناشي از ضعف مديريتي اين صندوق دانست و گفت : اگر در اين روزها كه از وضع مناسبي برخوردارهستيم نتوانيم ميزان ذخاير را بالا ببريم درهنگام كسري بودجه وضعيت نامناسبي خواهيم داشت.



 

کد مطلب 66439

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