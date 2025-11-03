جشنواره سیب بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه جشنواره سیب بروجرد با حضور مدیر حوزه ریاست، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی لرستان، معاون توسعه بازرگانی سازمان، معاون فرماندار بروجرد، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه بروجرد، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، مدیر ترویج، مدیر باغبانی، مدیر بازرسی، مدیر صنایع تبدیلی و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.

اهمیت برگزاری جشنواره‌های کشاورزی در معرفی توانمندی‌های لرستان

طهماسبی، مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر اهمیت برگزاری جشنواره‌های کشاورزی در معرفی توانمندی‌های استان تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره سیب بروجرد، شکرگزاری از نعمت‌های الهی و فرصتی برای تقدیر از تلاش‌های باغداران و کشاورزان پرتلاش استان است.

امیری، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان، هدف از برگزاری این رویداد را ارتقای سطح دانش فنی باغداران، ترویج دستاوردهای تحقیقاتی و توسعه ارتباط میان محققان و کشاورزان عنوان کرد.

تولید سالانه ۵۵ هزار تن سیب در بروجرد

نباتی مدیر جهاد کشاورزی بروجرد نیز در این مراسم اظهار داشت: شهرستان بروجرد با دارابودن ۷۲ هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ، حدود ۱۵ درصد از کل تولیدات کشاورزی استان لرستان را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که بروجرد تنها هشت درصد از سطح زیر کشت استان را شامل می‌شود.

وی افزود: این شهرستان با برخورداری از ۲۵ درصد باغات لرستان، ۳۰ درصد تولید محصولات باغبانی استان را در اختیار دارد و در سطح زیر کشت شش محصول باغبانی از جمله سیب، رتبه نخست استان را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد ادامه داد: سطح زیر کشت سیب در شهرستان دو هزار و ۱۰۰ هکتار است که سالانه حدود ۵۵ هزار تن سیب از آن برداشت می‌شود، از این میزان، ۴۵ هزار تن سیب پاییزه و ۱۰ هزار تن سیب بهاره تولید می‌شود که از مجموع سیب پاییزه، حدود ۲۰ هزار تن در سردخانه‌های شهرستان و استان‌های هم‌جوار ذخیره‌سازی می‌شود.

صادرات سالانه ۳ هزار تن سیب از بروجرد

نباتی با اشاره به ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، گفت: هم‌اکنون ۱۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای در شهرستان وجود دارد و سه سردخانه جدید با ظرفیت ۲۰ هزار تن نیز در دست احداث است که توسعه این زیرساخت‌ها نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول، افزایش صادرات و تکمیل زنجیره ارزش سیب دارد.

وی همچنین از صادرات سالانه سه هزار تن سیب به کشورهای عراق، هند و پاکستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تشکیل تعاونی‌های صادرکننده سیب در شهرستان، زنجیره تولید و صادرات این محصول به‌صورت کامل شکل گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد از راه‌اندازی نخستین مرکز فراوری سیب در غرب کشور تا بهمن‌ماه امسال خبر داد و افزود: این مرکز گامی مؤثر در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل چرخه ارزش افزوده در بخش باغبانی شهرستان بروجرد خواهد بود.

بنابراین گزارش، در این جشنواره از باغداران نمونه و فعالان عرصه تولید سیب تقدیر به عمل آمد.