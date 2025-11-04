حضور مردم سنندج در راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم سنندج صبح سه شنبه حضور یافته‌اند تا همچون سال‌های گذشته با شور و شوق فراوان در مراسم راهپیمایی این روز شرکت کنند.

از ساعات ابتدایی صبح، گروه‌های مختلف مردمی از محله‌های گوناگون شهر خود را به پیاده‌راه فردوسی رساندند تا همگام با دیگر همشهریان، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دهند.

در این آئین، خانواده‌ها همراه با فرزندان خود حضور دارند و با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، پلاکاردها و تصاویر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

در این مراسم طومار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرارگرفته تا کودکان، نوجوانان و نوجوانان نفاشی‌هایی مرتبط با این روز ملی را به تصویر بکشد.

این مراسم از میدان اقبال سنندج در مسیر پیاده راه فردوسی آغاز و تا میدان انقلاب استمرار دارد.