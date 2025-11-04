شعار «مرگ بر اسرائیل» عین رحمت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین راجی در آئین سوگواری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد، با اشاره به ضرورت خودسازی و جهاد با نفس به‌عنوان نخستین و بنیادی‌ترین جهاد در منظومه‌ی فکری اسلام، اظهار داشت: در فرهنگ دینی پیش از هرگونه جهاد بیرونی انسان باید در میدان جهاد درونی پیروز شود. شهیدان و سرداران بزرگ ما از همین مسیر عبور کردند و عزت امروز ایران، ثمره آن مجاهدت‌های خاموش است.

استاد حوزه علمیه قم با یادکرد از شهید محققی معاون فقید اطلاعات سپاه، گفت: طبق نقل دختر ایشان شهید محققی هر روز دو ساعت پیش از اذان صبح به نماز شب می‌ایستاد؛ او در کنار مسئولیت‌های سنگین امنیتی لحظه‌ای از تهذیب و عبادت غافل نبود. این رفتار نشان از لطافت روحی و معنوی انسان‌های مؤمن در بدنه نظام اسلامی دارد.

حجت الاسلام راجی در ادامه افزود: همین روحیه را در فرماندهان عالی‌رتبه امروز نیز می‌بینیم؛ سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، هر روز یک جز قرآن تلاوت می‌کند. این در حالی است که فرماندهان نظامی دشمن از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین افرادند. معنویت، راز تفاوت مکتب ما با اردوگاه استکبار است.

وی با انتقاد از ساده‌انگاری برخی مسئولان فرهنگی نسبت به مقوله حجاب گفت: دشمن امروز تمرکز خود را بر ترویج فساد، بی‌عفتی و فحشاء گذاشته تا ریشه انقلاب‌ها را بخشکاند. متأسفانه بعضی از مسئولان با نگاهی سطحی بی‌حجابی را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند در حالی که دشمن برای این مسئله برنامه‌ای عمیق و هدفمند طراحی کرده است.

وی در عین حال تصریح کرد: البته بسیاری از زنان بی‌حجاب انسان‌های مؤمن و نیک‌سرشتی هستند که در میدان‌های مختلف از جمله در جنگ دوازده‌روزه اخیر خوش درخشیدند؛ اما نباید از عمق نقشه دشمن برای فروپاشی بنیان‌های فرهنگی کشور غافل شویم.

حجت الاسلام راجی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری با ائمه جمعه تأکید کردند که باید با پرهیز از برخوردهای احساسی و سطحی، ابعاد پیچیده و حساب‌شده توطئه فرهنگی غرب در حوزه زنان را برای مردم تبیین کرد. این یک جهاد تبیینی است که از هر جبهه نظامی سخت‌تر است.

این پژوهشگر دینی با اشاره به نمونه‌های درخشان مجاهدت‌های درونی در میان مسئولان و شهدا افزود: شهید ایزدی (حاج رمضان) که در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها آرام گرفته سی‌وپنج سال در میدان جهاد با نفس و خدمت به مردم مجاهدت کرد. شهید رئیسی نیز الگوی درخشان دیگری از خودسازی بود؛ همان مردی که در کاخ کرملین نماز خواند و به جهانیان نشان داد کار برای خدا چگونه انسان را عزیز می‌کند. او در دوران سخت کرونا و بحران‌های اقتصادی آبروی خود را فدای مردم کرد تا عزت و اعتماد عمومی را حفظ کند.

وی ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی نیز در اوج قدرت خود را سرباز ولایت می‌دانست. او پس از ماجرای سوریه عزیزتر شد چون آبروی خود را در راه اسلام خرج کرد. عزت حقیقی در بندگی خداست نه در مناصب و عناوین.

حجت الاسلام راجی تأکید کرد: جهاد با نفس از بنیادی‌ترین عرصه‌های جهاد در اسلام است. در روایات متعدد از جمله سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها این حقیقت بیان شده که بزرگ‌ترین میدان مبارزه میدان درونی انسان است. نباید اشتغالات روزمره، ما را از تهذیب نفس غافل کند.

وی با اشاره به سیره رهبر معظم انقلاب افزود: در جلسات خصوصی حضرت آقا تابلویی با مضمون حکمت ۷۳ نهج‌البلاغه نصب شده که می‌فرماید: “مَن نَصَبَ نَفسَهُ لِلنّاسِ اِماماً فَلیَبدَأ بِتَعلِیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلیمِ غَیرِه.” یعنی کسی که می‌خواهد جامعه را اصلاح کند، باید از اصلاح خود آغاز کند. این منش مدیریتی رهبرمعظم انقلاب است؛ خودسازی مقدمه اصلاح جامعه است.

وی در تشبیهی زیبا گفت: خودسازی مثل ماسک اکسیژن در هواپیماست؛ ابتدا باید آن را بر چهره خود بگذاری تا بتوانی به دیگران کمک کنی. تربیت فرزند و اصلاح جامعه بدون الگو بودن ممکن نیست؛ گفتار درمانی و نصیحت بی‌عمل هیچ ثمری ندارد.

حجت‌الاسلام راجی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با دانش‌آموزان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند: کسی حق دارد شعار “مرگ بر آمریکا” بدهد که پیش‌تر با شیطان و ابلیس مبارزه کرده باشد. این جمله رمز فهم حقیقت انقلاب اسلامی است؛ انقلاب از دل خودسازی آغاز شد و تا امروز با همین روحیه زنده مانده است.

وی افزود: عده‌ای با روحیه غرب‌زدگی و بی‌اعتمادی به عزت ملی مذاکره با آمریکا را حتی به قیمت از دست دادن منافع کشور تجویز می‌کنند. ریشه این انحراف در لقمه‌های شبهه‌ناک و حرامی است که قلب انسان را تیره می‌سازد و اراده او را در برابر دشمن سست می‌کند.

حجت الاسلام راجی با تأکید بر این‌که «خودسازی در متن جهاد معنا پیدا می‌کند، نه در گوشه‌نشینی»، یادآور شد: داستان “ربیع خثیم” که عبادت را بهانه‌ای برای کناره‌گیری از میدان مسئولیت کرده بود، نمونه‌ای از انحراف در فهم عبادت است؛ همان تفکری که امروز با نام «اسلام رحمانی» ترویج می‌شود و به‌دنبال حذف روح جهاد از دین است.

وی تصریح کرد: شعار «مرگ بر اسرائیل» عین رحمت است زیرا در برابر رژیمی می‌ایستیم که هزاران کودک و زن بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. اسلام حقیقی نمی‌تواند نسبت به ظلم بی‌تفاوت باشد. کسانی که شعار جدایی دین از سیاست می‌دهند، در واقع در پی رفاه و لذت‌طلبی‌اند، نه معنویت.

حجت الاسلام راجی افزود: دفاع از نظام اسلامی همواره دشوار و همراه با ملامت است اما ملامت‌ها قیمت ایستادگی است. همان کسانی که در فتنه “زن، زندگی، آزادی” فریاد آزادی سر می‌دادند امروز در فساد و اختلاس غرق شده‌اند. نتیجه جدا کردن دین از سیاست، همین سقوط اخلاقی و مالی است که اکنون در غرب و دنباله‌روان داخلی آن مشاهده می‌کنیم.

حجت الاسلام راجی در پایان تأکید کرد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به خود، به تهذیب و مراقبه نیاز دارد. اگر مسئولان و نخبگان ما پیش از هر اقدام سیاسی و اقتصادی دل خود را اصلاح کنند بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. جهاد با نفس مقدمه جهاد با دشمن است؛ کسی که بر نفس خود غالب شود، در میدان‌های بزرگ نیز پیروز خواهد بود.

وی با دعا برای استمرار راه شهیدان و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، گفت: هرکس بخواهد پرچم عزت ایران را برافراشته نگه دارد، باید ابتدا با هوای نفس خویش بجنگد. از خانه و خانواده تا سنگر سیاست و اقتصاد هیچ پیروزی پایداری بدون تهذیب درونی ممکن نیست.