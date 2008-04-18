خشونت مردان تأثیرات بلند مدت منفی بر زنان دارد

به گزارش مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی این گونه رفتارها می تواند منجر به ناراحتی های گوارشی، پوستی و حتی بیماریهای زنان و بی تفاوتی عاطفی شود.

بنابر همین گزارش که نتایج آن در نشریه لنسنت آوریل 2008 نیز منتشر شده است محققان پس از بررسی 25 هزار زن که به دلیل بیماریهای گوناگون به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، دریافتند که عوارض فیزیکی و جسمی دارای عوامل عاطفی است که در راس آنها خشونت همسران می باشد.

در چنین مواردی زنان دچار علائمی نظیر ناراحتی های گوارشی، تهوع، سردرد و... می شوند اما با داروهای رایج درمان نشده یا بهبودی آنان صرفاً موقتی خواهد بود زیرا ناشی از تاثیر عاطفی مسائل است.

حتی گزارش شده در مواردی که مشاجرات و خشونتهای خانوادگی ادامه یابد ممکن است زنان علائمی نظیر فراموشی، احساس خستگی و گیجی و دردهای جابجا شوند که هر بار یک عضو را درگیر می کند و حتی موجب بروز بیماریهای زنان شود.

نکته اینجاست که در این موارد تفاوت چندانی نیز در سن، تحصیلات و وضعیت اجتماعی زنان مشاهده نمی شود و این گونه مسائله به طور کلی دارای عوارض بلند مدت خود خواهد بود.