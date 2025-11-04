به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنیادی ظهر سه شنبه در دیدار با سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قم، اظهار کرد: اجرای طرح محله درمانی در زندان‌ها می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود شرایط روحی، رفتاری و اجتماعی مددجویان داشته باشد و مسیر بازگشت آنان به جامعه را هموار کند.

مدیر کل زندان‌های استان قم با اشاره به اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان است، افزود: این طرح در واقع با رویکردی جامعه‌محور طراحی شده و هدف آن ایجاد بستری برای اصلاح، درمان و بازتوانی زندانیان در محیطی نزدیک به فضای اجتماعی بیرون از زندان است.

در این نشست که با محوریت بررسی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان به‌ویژه در زندان‌های قم برگزار شد، چگونگی تدوین و اجرای طرح محله درمانی به عنوان یکی از برنامه‌های نوآورانه در حوزه بازپروری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات این جلسه، مقرر شد تیمی از کارشناسان و متخصصان حوزه‌های روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، فرهنگی و آموزشی تشکیل شود تا سرفصل‌های اجرایی طرح محله‌محور در زندان‌های استان قم را تدوین کنند.

پس از نهایی شدن این سرفصل‌ها، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان اداره کل زندان‌های استان قم و استانداری قم تنظیم و برای تصویب و تأیید نهایی به استاندار ارائه خواهد شد تا مراحل اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

به گفته مدیرکل زندان‌های قم، اجرای طرح محله درمانی علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان زندانیان، می‌تواند موجب تقویت ارتباط زندانیان با جامعه، ارتقای سلامت روان، و ایجاد محیطی اصلاحی و انسانی در زندان‌ها شود.

وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف این طرح نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی استان است تا بتوان با رویکردی علمی و اجتماعی، گامی مؤثر در جهت بازتوانی و بازگشت سالم زندانیان به جامعه برداشت.