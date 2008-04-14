عطشانی درباره نمایش عمومی فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: "بعد از اعمال چند مورد اصلاحیه روی فیلم کپی نهایی را برای گرفتن مجوز به شورای نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارائه کردیم و فکر می‌کنم تا هفته آینده تکلیف پروانه نمایش مشخص شود. ضمن اینکه سرمایه‌گذار "پوست موز" قصد دارد آن را برای اکران خردادماه آماده کند."

نمایی از فیلم "پوست موز"

این فیلمساز وی درباره فیلم جدید خود نیز گفت: "می‌خواهم یک فیلم تلویزیونی بسازم و از شبکه‌های یک و سه پیشنهادهایی دارم که یکی در ژانر کودک و دیگری کار مناسبتی است. فکر می‌کنم به زودی ساخت یکی از این فیلم‌ها را آغاز کنم. پس از آن هم قطعا فیلم سینمایی بعدی خود "دموکراسی توی روز روشن" را کلید می‌زنم."

بهزاد فراهانی، بهنوش طباطبایی، هوشنگ حریرچیان، مهران رجبی، رضا بنفشه‌خواه و کیومرث ملک مطیعی در "پوست موز" بازی کرده‌اند و داستان فیلم درباره جوانی است که به کما می‌رود و روحش در برزخ با دختری آشنا می‌شود. او پس از بهبودی باید به این دنیا بازگردد اما...

سایر عوامل "پوست موز" عبارتند از نویسنده: امیرعلی محسنین، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیر تولید: بهمن گودرزی، صدابردار: امین شکاری، طراح گریم: امیر ترابی، تدوین: شاهین یارمحمدی و ع. عطشانی، موسیقی: شاهین اقبال، مجری طرح: موسسه بیتا فیلم و تهیه‌کننده: اصغر عطشانی.