مجموعه "الماس نتراشیده" دوبله شد

افضلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "به احتمال زیاد این مجموعه از شبکه دو روی آنتن میرود و منوچهر زندهدل، غلامرضا صادقی، کسری کیانی، سعید شیخزاده، بهروز علیمحمدی، شهروز ملکآرایی، میثم نیکنام، شهراد بانکی، کتایون اعظمی و ... به عنوان گوینده در دوبله مجموعه حضور داشتند."
مجموعه تلویزیونی "الماس نتراشیده" داستان پسری به نام جونا را روایت میکند که علاقه زیادی به اسبسواری دارد. او پس از سالها پدرش را که اصطبلداری بزرگ است پیدا میکند و همراه وی قهرمان مسابقات میشود.
فیلم سینمایی "شمال حقیقی" هم به مدیریت دوبلاژ ایرج رضایی با حضور گویندگانی چون منوچهر والیزاده، حسین عرفانی، علیرضا باشکندی، مازیار بازیاران، مهوش افشاری و ... دوبله شد. این فیلم روایتگر پدر و پسری است که با یک قایق ماهیگیری زندگی خود را میگذرانند...
فیلم سینمایی "اکلاویا" به مدیریت دوبلاژ فریبا شاهینمقدم با گویندگی منوچهر اسماعیلی، جلال مقامی، سعید مظفری، مینو غزنوی، اکبر منانی و ... دوبله شد. در این فیلم آمیتا باچان، سانجی دات، سیف علیخان و ... بازی میکنند و داستان درباره زنی است که به هنگام مرگ خود نام اکلاویا را به زبان میآورد که رازی در آن نهفته است.
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