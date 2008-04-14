جدال دموکراتها در آمریکا درباره مذهب / واکنش سرد اسرائیل به سفر کارتر

واشنگتن تایمز - چاپ واشنگتن :
- مقامهای آمریکایی، خستگی نظامیان این کشور در عراق را مانع ادامه جنگ در افغانستان ندانستند.
- تلاش اوباما برای تعدیل سخنان خود درباره مذهب و استفاده از سلاح
- سفر کارتر به فلسطین اشغالی با واکنش سرد مقامهای رژیم صهیونیستی روبرو خواهد شد .
ایندیپندنت - چاپ لندن :
- نظرسنجی ها در انگلیس براون نخست وزیر این کشور را نامطمئن ترین رهبر غربی نشان داده اند .
- مقامهای عراقی دادن مصونیت به عراقی هایی را که برای انگلیس کار می کنند، رد کرد .
- جنگ آراء هنوز در زیمبابوه ادامه دارد .
واشنگتن پست - چاپ واشنگتن :
- مبارزه جدید اوباما و کلینتون درباره اعتقاد به مسیحیت
ای بی سی آمریکا :
- اسرائیل، کارتر را به خاطر ملاقات احتمالی با حماس سرزنش کرد .
- 1300 نیروی پلیس عراق از ابتدای تشکیل تاکنون ناپدید شده اند .
- ابومازن و ایهود اولمرت با هم دیدار کردند .
نیویورک تایمز - چاپ واشنگتن :
- جدال دموکراتها درباره مسائل مذهبی
- حزب مخالف موگابه با احکام تنبیهی از سوی دادگاه عالی زیمبابوه روبرو شد .
- دالایی لاما رهبر بودایی های تبت از گفتگوی بعضی از مشاوران خود با دولت چین خبر داد.
لس آنجلس تایمز - چاپ لس آنجلس :
- در ایتالیا جنایت می تواند پول آور یا رای آور شود .
- هادلی مشاور امنیت ملی بوش شرکت نکردن در افتتاحیه المپیک پکن را یک استراتژی غلط عنوان کرد .
آسوشیتدپرس آمریکا :
- یک حزب متحد مشرف ائتلاف با مخالفان وی را رد کرد .
- دولت عراق دستور جلوگیری از کنترل جایگاه های سوخت این کشور توسط شبه نظامیان را صادر کرد .
- تعداد کشته های انفجار در یک شهر جنوبی ایران به 12 نفر رسید.
بی بی سی آمریکا :
- گفتگوی سازمان ملل متحد و ایران در موضوع هسته ای به تعویق افتاد .
- سفیر آمریکا در عراق بر نقش اعراب برای حل بحران این کشور تاکید کرد .
نظر شما