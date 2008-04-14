جدال دموکراتها در آمریکا درباره مذهب / واکنش سرد اسرائیل به سفر کارتر

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : رسانه های غربی امروز سفر رئیس جمهوری اسبق آمریکا به فلسطین اشعالی و برخورد سرد مقامهای رژیم صهیونیستی با این سفر ، ادامه مناقشه میان دموکراتها درباره مسائل مذهبی و تحولات عراق را مورد توجه قرار دادند.