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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

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جدال دموکراتها در آمریکا درباره مذهب / واکنش سرد اسرائیل به سفر کارتر

جدال دموکراتها در آمریکا درباره مذهب / واکنش سرد اسرائیل به سفر کارتر

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : رسانه های غربی امروز سفر رئیس جمهوری اسبق آمریکا به فلسطین اشعالی و برخورد سرد مقامهای رژیم صهیونیستی با این سفر ، ادامه مناقشه میان دموکراتها درباره مسائل مذهبی و تحولات عراق را مورد توجه قرار دادند.

واشنگتن تایمز - چاپ واشنگتن :

- مقامهای آمریکایی، خستگی نظامیان این کشور در عراق را مانع ادامه جنگ در افغانستان ندانستند.

- تلاش اوباما برای تعدیل سخنان خود درباره مذهب و استفاده از سلاح

- سفر کارتر به فلسطین اشغالی با واکنش سرد مقامهای رژیم صهیونیستی روبرو خواهد شد .

ایندیپندنت - چاپ لندن :

- نظرسنجی ها در انگلیس براون نخست وزیر این کشور را نامطمئن ترین رهبر غربی نشان داده اند .

- مقامهای عراقی دادن مصونیت به عراقی هایی را که برای انگلیس کار می کنند، رد کرد .

- جنگ آراء هنوز در زیمبابوه ادامه دارد .

واشنگتن پست - چاپ واشنگتن :

- مبارزه جدید اوباما و کلینتون درباره اعتقاد به مسیحیت

 ای بی سی آمریکا :

- اسرائیل، کارتر را به خاطر ملاقات احتمالی با حماس سرزنش کرد .

- 1300 نیروی پلیس عراق از ابتدای تشکیل تاکنون ناپدید شده اند .

- ابومازن و ایهود اولمرت با هم دیدار کردند .

نیویورک تایمز - چاپ واشنگتن :

- جدال دموکراتها درباره مسائل مذهبی

- حزب مخالف موگابه با احکام تنبیهی از سوی دادگاه عالی زیمبابوه روبرو شد .

- دالایی لاما رهبر بودایی های تبت از گفتگوی بعضی از مشاوران خود با دولت چین خبر داد.

لس آنجلس تایمز - چاپ لس آنجلس :

- در ایتالیا جنایت می تواند پول آور یا رای آور شود .

- هادلی مشاور امنیت ملی بوش شرکت نکردن در افتتاحیه المپیک پکن را یک استراتژی غلط عنوان کرد .

آسوشیتدپرس آمریکا :

- یک حزب متحد مشرف ائتلاف با مخالفان وی را رد کرد .

- دولت عراق دستور جلوگیری از کنترل جایگاه های سوخت این کشور توسط شبه نظامیان را صادر کرد .

- تعداد کشته های انفجار در یک شهر جنوبی ایران به 12 نفر رسید.

بی بی سی آمریکا :

- گفتگوی سازمان ملل متحد و ایران در موضوع هسته ای به تعویق افتاد .

- سفیر آمریکا در عراق بر نقش اعراب برای حل بحران این کشور تاکید کرد . 

کد مطلب 664622

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