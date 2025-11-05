اصانلو: رفتار و کردار شهید فروغی راد مصداق بارز اخلاص در عمل بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین اصانلو عصر چهارشنبه در ششمین کاروان رسانه‌ای اصحاب رسانه زنجان که در منزل شهید محمدرضا فروغی راد از شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد، گفت: شهید فروغی راد پیش از آن‌که در میدان نبرد به شهادت برسد، در سلوک اخلاقی، ایمان و عمل خود شهیدانه زیست. او اهل گذشت، تعهد به بیت‌المال و ولایت‌مدار بود و با آگاهی قدم در مسیر شهادت نهاد.

وی با بیان اینکه زندگی هر انسان، قصه‌ای از انتخاب‌هاست، افزود: شهیدان، آگاهانه بالاترین انتخاب را کردند و با لبیک به ندای ولایت، به مقام نظر به وجه‌الله رسیدند؛ همان مرتبه‌ای که حضرت امام (ره) از آن به عنوان عالی‌ترین کمال انسان یاد کردند.

سرهنگ اصانلو با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: در آن نبرد نابرابر، تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاد. دشمن با همه توان به میدان آمد، اما ایمان رزمندگان و خون شهدا بار دیگر حقانیت انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان داد.

وی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نبرد ما، نبرد تمام اسلام در برابر تمام کفر است، افزود: امروز برای همه آشکار شده است که ملت ایران نه فقط در برابر آمریکا یا رژیم صهیونیستی، بلکه در برابر جبهه متحد استکبار ایستاده است.

معاون اجرایی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه این جنگ اگرچه روزهایی تلخ و سنگین برای ملت ما رقم زد، افزود: اما ثمرات و دستاوردهای معنوی و اعتقادی بزرگی برای انقلاب اسلامی داشت.

اصانلو افزود: زندگی هر انسانی داستانی از انتخاب‌هاست، و شهید فروغی راد در مسیر بندگی و ایمان، زیباترین انتخاب را انجام داد و مفهوم «شهید» جایگاهی عمیق در قرآن و معارف اسلامی دارد.

وی بابیان اینکه رفتار و کردار شهید فروغی مصداق بارز اخلاص درعمل بود، گفت: این شهید بارفتار، منش و اخلاقش شهید شده بود وشهیدوار زندگی کرده بود.

معاون اجرایی سپاه زنجان همچنین با تجلیل از ایمان و صبر خانواده شهید گفت: خانواده شهید فروغی راد، از خانواده‌هایی با ریشه‌های عمیق اعتقادی و قرآنی هستند. دایی بزرگوار شهید، استاد ابوالفضل بهرام‌پور، از مفسران برجسته قرآن کریم است و چنین تربیتی بود که از دل آن، فرزندی چون محمدرضا برخاست.

اصانلو افزود: مادر بزرگوار شهید «فروغی راد» هنگام دریافت خبر شهادت فرزندش، با وقار و طمأنینه‌ای مثال‌زدنی عنوان کرد: پسرم را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هدیه کردم. این همان روحیه زینبی است که انقلاب را زنده نگه داشته است.

وی افزود: همسر شهید نیز سه فرزند خود را نذر راه ولایت کرده و از خدا خواسته است عاقبت آنان همچون محمدرضا در مسیر حق و خدمت به اسلام رقم بخورد.

اصانلو صبر واستقامت خانواده شهید فروغی راد را نمونه کامل از ولایتمداری و ایثار عنوان کرد و افزود: این روحیه‌ها ساختنی نیست؛ بلکه از ایمان و معرفت عمیق نسبت به ولایت و اسلام سرچشمه می‌گیرد. شهدای ما آگاهانه و با شناخت مسیر حق، قدم در میدان گذاشتند و جان خود را فدای ارزش‌های الهی کردند.

معاون اجرایی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین و روشنگری رسانه‌ای گفت: دشمن امروز در میدان جنگ نرم وارد شده و تلاش می‌کند ذهن و ایمان نسل جوان را هدف قرار دهد.

اصانلو افزود: هرکس در فضای مجازی مردم را آگاه کند، سرباز خاص امام زمان (عج) است. اصحاب رسانه امروز مأموریت زینبی دارند؛ همان‌گونه که حضرت زینب (س) پیام عاشورا را به تاریخ رساند، ما نیز باید پیام شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.