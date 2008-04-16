غنی سازی متوقف نمی شود/ در تامین سوخت باید خودکفا شویم

محمد نبی رودکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین تحولات هسته ای و قصد گروه 1+5 برای ارائه مشوق جدید به ایران گفت: در شرایط فعلی اصولا ارائه مشوق هیچ فلسفه و توجیهی ندارد.

وی افزود: بهره مندی کامل از انرژی هسته ای حق مسلم ملت ایران است و به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست، همه فعالیت های هسته ای ایران هم تحت نظر آژانس و N.P.T است و گزارشهای البرادعی هم این شفافیت را تایید می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دلیلی وجود ندارد که به غیر از آژانس با طرف دیگری مذاکره داشته باشیم.

رودکی گفت : فعالیت غنی سازی هسته ای ایران ادامه خواهد یافت، چون ما برای تامین سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر و تامین 20 هزار مگاوات برق هسته ای به غنی سازی نیاز داریم و این مسئله مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز هست.

وی تاکید کرد: تجربه نیروگاه بوشهر و کارشکنی ها و تاخیرهایی که در ارائه سوخت این نیروگاه انجام شد، این درس را برای ما داشت که در تامین سوخت هسته ای به کسی اعتماد نکنیم و صرفا بر توانمندی داخلی تکیه کنیم.

رودکی خاطر نشان کرد: در حوزه مسائل کلان و استراتژیک چون تامین سوخت نیروگاههای هسته ای باید خودکفا باشیم.