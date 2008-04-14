اختصاص 2 میلیارد و 560 میلیون ریال برای تجهیز کانونهای فرهنگی و تربیتی

حسین گرایلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مبلغ 4 میلیارد ریال به چهار اردوگاه کشوری در تهران، رامسر، نیشابور و اصفهان جهت برگزاری اردو اختصاص داده شده است، افزود: آموزش و پرورش استانهای مختلف می توانند بر اساس تعداد دانش آموزان خود و سهمیه ای که به آنها تعلق گرفته است با یک چهارم مبلغ تخصیص یافته با یکی از اردوگاه ها قرارداد بسته تا به طور رایگان از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانش آموزان مناطق محروم، اعضای شورای دانش آموزی و تشکل های دانش آموزی در الویت استفاده از امکانات این اردوگاه ها هستند.

مدیرکل اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش توسعه اردوهای دانش آموزی، فعال سازی اردوگاههای کشوری و معرفی این اردوگاهها به استانها را از اهداف اختصاص این بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: بازدید دانش آموزان از مناطق فرهنگی و تاریخی و ایجاد فرصت گردشگری در این چهاراستان از برنامه های وزارت آموزش و پرورش است.

گرایلی از اختصاص 1 میلیارد و 200 میلیون ریال برای برگزاری اردو برای فرزندان فرهنگیان خبر داد و گفت: این امر در جهت تجلیل از فرهنگیان و فرزندان نخبه آنها صورت می گیرد.

وی افزود: 2 میلیارد و 125 میلیون ریال نیز از محل مصوبات سفر هئیت دولت به استانها در جهت مطالعه پروژه های اردویی و کمک به توسعه و تجهیز اردوگاه های برخی از استانها همچون بوشهر، سمنان، گلستان و... که پتانسیل قوی در برگزاری اردوها دارند، اختصاص پیدا می کند.