قاضي ضد تروريسم فرانسه بازجويي از عناصر گروهك منافقين را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري كويت ( كونا) ماموران امنيتي فرانسه گفتند: تحقيقات درباره 17 تن از اعضاي اين گروهك به همراه "مريم رجوي" همسر سركرده گروهك منافقين ازامروزبه دستورقاضي فرانسوي آغاز شد.

همزمان با شروع تحقيقات 500 نفر از هواداران گروهك منافقين دربرابر مقررهبري اين گروهك در" اوفير سورواز " در پاريس اجتماع كردند . ماموران پليس تمام درهاي اين محل را بسته ومانع از ورود افراد به داخل ساختمان شدند.

بروگيير يكي ديگر از قضات رسيدگي كننده به جرائم تروريستي فرانسه از روز سه شنبه هفته گذشته دستورداده بود تحقيقات درباره فعاليتهاي و اتهامات گروهك منافقين آغاز شود .

بنابه دستور قاضي اين پرونده سه شنبه گذشته پليس فرانسه با حضور درمقر اين گروهك ضمن بازداشت اعضاي آن مبلغي افزون بر9 ميليون دلار پول و دستگاههاي پيشرفته صوتي و تصويري را كشف و ضبط كردند .

ازجمله وظايف اين قاضي فرانسوي بررسي موارد اتهام مريم رجوي و17 طرفداران از اعضاي اين گروهك در تاسيس اين گروه تروريستي و همكاري با آن است. درصورت عدم پاسخ قانع كننده متهمان دربازداشت خواهند ماند و ممكن است برخي از آنها تبعيد شوند.

پليس فرانسه 165 نفر از اعضاي گروهك منافقين را روزسه شنبه گذشته در پاريس دستگير كرد .اين گروه در فهرست گروههاي تروريستي اتحاديه اروپا قرار دارد.