در گفتگو با مهر تأکید شد: نزدیکی فکری روحانیون؛ مانعی برای اهانت به ادیان

افزایش اهانت به ادیان الهی تأکیدی بر ضرورت پرداختن به فعالیتهای هدفمند و هوشمندانه به منظور مقابله با این اهانتها و جلوگیری از ادامه آنها است، در این میان گفتگوی ادیان که احترام، همکاری و تعامل را در پی دارد، راهکاری ارزشمند و سازنده تلقی می شود که البته شرایط خاصی را می طلبد .

نزدیکی اندیشمندان عامل رفع اهانت دینی است

حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی رئیس مؤسسه گفتگوی درباره مقابله با اهانتهای دینی گفت: اعتقاد دارم این مسابقه ای که در دنیا توسط غرب شروع شده و اهانت به پیغمبر اسلام(ص) و مقدسات دینی اسلامی را در سطوح مختلف مدنظر قرار داده اند می تواند برای آینده بشریت خطرناک باشد.



وی یادآور شد: کینه ها و خشونتهای ناشی از این کینه ها در سطح جهان خطرناک است چرا که جهان امروز نیازمند صلح است و تروریسم اوضاع را کاملا به ضرر بشریت خواهد کرد. در بررسی زمینه های به وجود آمدن تروریسم به این امر می رسیم که اهانتهای دینی یکی از علل به وجود آمدن تروریسم است که در ابتدا مسئله کوچک به نظر می رسد و پس از آن بزرگ می شود.



حجت الاسلام ابطحی محور حل این مسائل را نزدیکی اندیشمندان دانست و تصریح کرد : زمانی که پای اندیشه در میان است نقش کسانی که اهل اهانت هستند کمرنگ می شود. گفتگو در حوزه اندیشمندان یک ضرورت جهانی محسوب می شود و اهانت کنندگان معمولا نمی توانند طرف خوبی برای گفتگو باشند در غیر این صورت دست به چنین اقدامات سخیفی نمی زدند.

مقابله هوشمندانه با اهانتهای دینی وظیفه پیروان همه ادیان است

موریس معتمد نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با راهکارهای مقابله با اهانتهای دینی اظهار داشت: یکی از اصول منطقی و صحیح در جوامع امروز احترام به حقوق دیگران و رعایت چارچوبها و خطوط قرمز دیگر ادیان است.ادیان مختلف به ویژه ادیان ابراهیمی که بیشترین نقش را در نظام دینی دنیا ایفا می کنند، وظیفه سنگینتری در خطوط قرمز و حفظ احترام نسبت به ادیان برعهده دارند. در تمام دنیا بیشترین مسئولیت متوجه ادیان ابراهیمی است.

نماینده اقلیت کلیمی ایران با اشاره به اهمیت گفتگو برای ممانعت از اهانت تصریح کرد : آشنایی روحانیون ادیان ابراهیمی از دیگر راهکارهای مقابله با پدیده ای است که متأسفانه طی چند سال گذشته شاهد آن بوده ایم. با توجه به اینکه مقابله با اهانتهای دینی وظیفه تمامی پیروان ادیان تلقی می شود اقلیتهای دینی ایران بلافاصله پس از این اهانتها علیه آن موضع گیری کرده و پیشتیبانی های مناسبی را فراهم کرده اند.

مقابله فکری اهانتهای دینی را کاهش می‌دهد

دکتر قدرت الله علیزاده معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به راهکارهای مقابله با اهانتهای دینی اظهار داشت: برای مقابله دینی با یک پدیده باید انگیزه ای که این پدیده را ایجاد کرده شناسایی کرد و به ریشه یابی آن پرداخت.

وی افزود: توهینها و اهانتها که چند وقت اخیر جریانهای مختلفی را به ویژه در کشورهای اروپایی ایجاد کرده، معلول یک مکتب فکری افراطی است و علت آن ضرباتی است که آنها احساس می کنند از ناحیه اسلام و مسلمانان متحمل شده اند. بنابراین به منظور جلوگیری از ضربات آینده و از آنجا که منافع مادی خود را در خطر می بینند، می خواهند به هر شکل ممکن با اسلام مقابله کنند.

وی در میان راهکارهایی که می توان برای مقابله با پدیده اهانتهای دینی مد نظر قرار داد به مقابله فکری و علمی با مکاتب افراطی، احیای مکاتب پایبند به اعتقادات قوی ، اهتمام دانشمندان به شیوه اعتدال و میانه روی اشاره کرد و گفت: علما و متفکران می توانند نقش مهمی در این جریان ایفا کنند.