تیم فوتبال جوانان ایران درآلمان و برزیل اردو می زند/ اعزام جوانان به تورنمنت ویتنام

به گزارش خبرنگارمهر، طبق برنامه ریزی نناد نیکولیچ سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان ، این تیم نخستین مرحله اردوی آماده سازی خود را از 10 اردیبهشت ماه با نفرات جدید دعوت شده آغاز خواهد کرد.

این نفرات دربازدید کادرفنی تیم جوانان ازاستانهای آذربایجان شرقی، شیراز و اصفهان که از دوم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، انتخاب و به تمرینات تیم جوانان دعوت خواهند شد .

مرحله اصلی تمرینات تیم جوانان با حضوربازیکنان حاضر در لیگ برتر از اول خرداد ماه آغاز و پس از پیگیری تمرینات به مدت یک هفته در کمپ تیم های ملی ، تیم جوانان با 30 بازیکن منتخب روز 8 خرداد ماه عازم کمپ تدارکاتی در کشور آلمان خواهد شد . تیم جوانان دراین اردو که به مدت 14 روز در شهرهامبورگ برپا خواهد شد، تمرینات بدنسازی وتاکتیکی را پیگیری خواهند کرد .

طبق برنامه ریزی انجام شده تیم جوانان اواخرشهریورماه نیز اردویی 15 روزه را درشهرریودوژانیرو برزیل برپا خواهند کرد .

برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم جوانان ازبکستان درتهران و شرکت درتورنمنت بین المللی ویتنام (مهرماه) از دیگربرنامه های آماده سازی تیم جوانان کشورمان خواهد بود.

آخرین مرحله اردوی تیم فوتبال جوانان یک هفته پیش از اعزام این تیم به شهر "دمام" عربستان یکی از دو شهر میزبان رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا در کشوربحرین و در فاصله 50 کیلومتری این شهر برپا می شود تا بازیکنان خود را با شرایط آب و هوایی کشور میزبان کاملا تطبیق دهند.

تیم جوانان روز 7 آبان ماه و در فاصله سه روز به نخستین دیدار خود مقابل عربستان راهی این کشور خواهد شد تا خود را برای رقابتهای گروهی به ترتیب مقابل تیم های جوانان عربستان ، ژاپن و یمن آماده کند .

نناد نیکولیچ (سرمربی)، مارکارآقاجانیان واصغراکبری (مربی)، کریم بوستانی (مربی دروازه بانها)،دکترمرادی (مترجم و پزشک تیم) ، دکتر تات (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم فوتبال جوانان کشورمان را تشکیل می دهند.